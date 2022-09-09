«Яндекс» добавил функцию распознавания текста в «умную камеру»
«Яндекс» добавил функцию распознавания текста в «умную» камеру, с помощью этого режима пользователи могут сэкономить время и не перепечатывать текст вручную — достаточно будет навести камеру на слово или фразу, она преобразуется в текстовый формат, который можно будет скопировать, об этом сообщила пресс-служба компании.
Уточняется, что функция может распознавать текст на 47 языках. «Распознанный текст можно сохранить, отправить в мессенджер или в поиск Яндекса. Например, чтобы найти в интернете учебник, теперь не нужно набирать его название — достаточно навести камеру на обложку и нажать кнопку «Найти». Камера поможет также скопировать текст со слайда или, скажем, конспект доклада», — сказано в сообщении.
Технология распознавания текста работает на основании нейронных сетей, первая из которых находит текст на изображении, а вторая расшифровывает его. Аналогичная система распознавания используется при переводе.
Ранее «Яндекс» добавил в «умную» камеру возможность переводить текст с изображений, сканировать документы или распознавать предметы. «Умная» камера «Яндекса» сейчас доступна в мобильных приложениях на iOS и Android, а также в «Яндекс.Браузере».
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