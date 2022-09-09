«Яндекс» добавил функцию распознавания текста в «умную камеру»

Уточняется, что функция может распознавать текст на 47 языках. «Распознанный текст можно сохранить, отправить в мессенджер или в поиск Яндекса. Например, чтобы найти в интернете учебник, теперь не нужно набирать его название — достаточно навести камеру на обложку и нажать кнопку «Найти». Камера поможет также скопировать текст со слайда или, скажем, конспект доклада», — сказано в сообщении.