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«Яндекс» добавил функцию распознавания текста в «умную камеру»

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«Яндекс» добавил функцию распознавания текста в «умную» камеру, с помощью этого режима пользователи могут сэкономить время и не перепечатывать текст вручную — достаточно будет навести камеру на слово или фразу, она преобразуется в текстовый формат, который можно будет скопировать, об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что функция может распознавать текст на 47 языках. «Распознанный текст можно сохранить, отправить в мессенджер или в поиск Яндекса. Например, чтобы найти в интернете учебник, теперь не нужно набирать его название — достаточно навести камеру на обложку и нажать кнопку «Найти». Камера поможет также скопировать текст со слайда или, скажем, конспект доклада», — сказано в сообщении.

Технология распознавания текста работает на основании нейронных сетей, первая из которых находит текст на изображении, а вторая расшифровывает его. Аналогичная система распознавания используется при переводе.

Ранее «Яндекс» добавил в «умную» камеру возможность переводить текст с изображений, сканировать документы или распознавать предметы. «Умная» камера «Яндекса» сейчас доступна в мобильных приложениях на iOS и Android, а также в «Яндекс.Браузере».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных