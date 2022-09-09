Delivery Club перешел в собственность «Яндекса»
Новым владельцем сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club стал «Яндекс», следует из данных ЕГРЮЛ.
Согласно выписке из реестра, «Яндексу» теперь принадлежит в ООО «Деливери клаб» доля в 99,95%, оставшиеся 0,05% остались у «дочки» «Яндекса» ООО «ГИС Технологии». Сделка была завершена 8 сентября.
Одобрение ФАС на проведение сделки по продаже Delivery Club «Яндекс» и VK получили в конце августа. Ведомство также одобрило ходатайство VK о приобретении новостного агрегатора «Новости» и рекомендательной платформы «Дзен».
Детали обмена активов между «Сбером», VK и «Яндексом» стали известны 23 августа. VK объявил, что выйдет из совместного предприятия со «Сбером» «О2О холдинг» и получит 100% Delivery Club, который впоследствии будет передан «Яндексу». В обмен на сервис доставки VK перейдут медийные активы — агрегатор новостей и «Дзен», а также адрес yandex.ru. Главная страница «Яндекса» переедет на домен ya.ru, который станет основной точкой входа в «Поиск», «Почту» и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя «Яндекс ID», сообщали «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».
По прогнозам аналитического агентства Infoline, объединение активов «Яндекс.Лавки», «Яндекс.Еды» и Delivery Сlub позволит «Яндексу» занять третье место по продажам на российском рынке фудтеха после «Сбера» с принадлежащими ему «Сбермаркетом» и «Самокатом» и «ВкусВилла».
У Сбербанка останутся остальные активы «О2О холдинга», в том числе каршеринг «Ситидрайв», сервисы доставки еды «Самокат» и «Кухня на районе», а также сервисы для ресторанного бизнеса Foodplex.
6 сентября VK и «Яндекс» запустили бета-версию портала Dzen.ru, доступную для пользователей. Итоговая версия портала будет представлена после закрытия сделки, сообщали в VK.
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