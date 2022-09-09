Газета
Бизнес

Delivery Club перешел в собственность «Яндекса»

Ведомости

Новым владельцем сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club стал «Яндекс», следует из данных ЕГРЮЛ.

Согласно выписке из реестра, «Яндексу» теперь принадлежит в ООО «Деливери клаб» доля в 99,95%, оставшиеся 0,05% остались у «дочки» «Яндекса» ООО «ГИС Технологии». Сделка была завершена 8 сентября.

Одобрение ФАС на проведение сделки по продаже Delivery Club «Яндекс» и VK получили в конце августа. Ведомство также одобрило ходатайство VK о приобретении новостного агрегатора «Новости» и рекомендательной платформы «Дзен». 

Детали обмена активов между «Сбером», VK и «Яндексом» стали известны 23 августа. VK объявил, что выйдет из совместного предприятия со «Сбером» «О2О холдинг» и получит 100% Delivery Club, который впоследствии будет передан «Яндексу». В обмен на сервис доставки VK перейдут медийные активы — агрегатор новостей и «Дзен», а также адрес yandex.ru. Главная страница «Яндекса» переедет на домен ya.ru, который станет основной точкой входа в «Поиск», «Почту» и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя «Яндекс ID», сообщали «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

По прогнозам аналитического агентства Infoline, объединение активов «Яндекс.Лавки», «Яндекс.Еды» и Delivery Сlub позволит «Яндексу» занять третье место по продажам на российском рынке фудтеха после «Сбера» с принадлежащими ему «Сбермаркетом» и «Самокатом» и «ВкусВилла». 

Ранее по теме: Греф оценил раздел активов с VK как «расцвет отношений»

У Сбербанка останутся остальные активы «О2О холдинга», в том числе каршеринг «Ситидрайв», сервисы доставки еды «Самокат» и «Кухня на районе», а также сервисы для ресторанного бизнеса Foodplex.

6 сентября VK и «Яндекс» запустили бета-версию портала Dzen.ru, доступную для пользователей. Итоговая версия портала будет представлена после закрытия сделки, сообщали в VK.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных