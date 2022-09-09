Delivery Club перешел в собственность «Яндекса»

Детали обмена активов между «Сбером», VK и «Яндексом» стали известны 23 августа. VK объявил, что выйдет из совместного предприятия со «Сбером» «О2О холдинг» и получит 100% Delivery Club, который впоследствии будет передан «Яндексу». В обмен на сервис доставки VK перейдут медийные активы — агрегатор новостей и «Дзен», а также адрес yandex.ru. Главная страница «Яндекса» переедет на домен ya.ru, который станет основной точкой входа в «Поиск», «Почту» и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя «Яндекс ID», сообщали «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».