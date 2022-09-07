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Греф оценил раздел активов с VK как «расцвет отношений»

Ведомости

Глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал текущее взаимодействие с командой VK как «расцвет отношений» между компаниями. Такое мнение он высказал журналистам в ходе онлайн пресс-конференции на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Он добавил, что обмен активами, о котором стало известно в конце августа, стал возможен только благодаря тому уровню взаимопонимания, которого компании достигли к сегодняшнему дню.

«Что касается раздела активов, у нас очень конструктивные отношения с VK — мы очень довольны тем, как складываются и бизнес-отношения, и отношение с командой VK <...>. Мы к всеобщему удовлетворению нашли решение данной проблемы, которая стояла перед нами. Конечно, мы сейчас находимся на стадии, скажем так, расцвета наших отношений с VK и будем развивать их. Эта сделка стала возможна именно из-за такого уровня взаимопонимания, который мы имеем на сегодняшний день», — пояснил Греф (цитата по ТАСС).

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Об обмене активами, в котором также участвовал «Яндекс», компании объявили 23 августа. Предполагается, что VK выйдет из совместного предприятия со «Сбером» «О2О холдинг» и получит 100% сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club, который впоследствии будет передан «Яндексу» в обмен на платформы «Дзен» и «Новости». У Сбербанка останутся остальные активы «О2О холдинга», в том числе каршеринг «Ситидрайв», сервисы доставки еды «Самокат» и «Кухня на районе», а также сервисы для ресторанного бизнеса Foodplex. Сделку планируют закрыть до конца 2022 г.

Греф также рассказал, что в связи с этим Сбербанку пришлось изменить концепцию развития своей экосистемы, в том числе сократить количество направлений деятельности, на которых компания будет сосредоточена. В частности, интересы экосистемы «Сбера» лежат в сфере e-comm. «В этом направлении и будем развиваться», — указал Греф.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных