Греф оценил раздел активов с VK как «расцвет отношений»

«Что касается раздела активов, у нас очень конструктивные отношения с VK — мы очень довольны тем, как складываются и бизнес-отношения, и отношение с командой VK <...>. Мы к всеобщему удовлетворению нашли решение данной проблемы, которая стояла перед нами. Конечно, мы сейчас находимся на стадии, скажем так, расцвета наших отношений с VK и будем развивать их. Эта сделка стала возможна именно из-за такого уровня взаимопонимания, который мы имеем на сегодняшний день», — пояснил Греф (цитата по ТАСС).