Face Pay заработал на всех станциях МЦК

Face Pay заработал на станциях метро еще с 15 октября 2021 г. Ликсутов 26 июля говорил, что оплату при помощи Face Pay планируется масштабировать: она в будущем станет доступна также для пассажиров регулярных речных маршрутов, а также рассматривается возможность ее применения в «Аэроэкспрессе».