Face Pay заработал на всех станциях МЦК
Система оплаты проезда Face Pay заработала сегодня на всех станциях Московского центрального кольца (МЦК), сообщили в субботу в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Сервис оплаты проезда по распознаванию лица в тестовом режиме начал функционировать в Москве с 3 сентября. Подключиться к Face Pay можно в приложении «Метро Москвы», отметили в департаменте.
Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что сервис доступен на 85 турникетах 31 станции МЦК. К системе, по его данным, подключились уже более 190 000 пользователей, которые совершили свыше 33 млн проходов по биометрии.
«Мы видим, что спрос на сервис растет, и обязательно увеличим количество турникетов с оплатой по биометрии. Сервис оплаты проезда по распознаванию лица действует на 281 станции метро и МЦК», — цитирует департамент Ликсутова.
Face Pay заработал на станциях метро еще с 15 октября 2021 г. Ликсутов 26 июля говорил, что оплату при помощи Face Pay планируется масштабировать: она в будущем станет доступна также для пассажиров регулярных речных маршрутов, а также рассматривается возможность ее применения в «Аэроэкспрессе».