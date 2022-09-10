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Face Pay заработал на всех станциях МЦК

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Система оплаты проезда Face Pay заработала сегодня на всех станциях Московского центрального кольца (МЦК), сообщили в субботу в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Сервис оплаты проезда по распознаванию лица в тестовом режиме начал функционировать в Москве с 3 сентября. Подключиться к Face Pay можно в приложении «Метро Москвы», отметили в департаменте.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что сервис доступен на 85 турникетах 31 станции МЦК. К системе, по его данным, подключились уже более 190 000 пользователей, которые совершили свыше 33 млн проходов по биометрии.

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«Мы видим, что спрос на сервис растет, и обязательно увеличим количество турникетов с оплатой по биометрии. Сервис оплаты проезда по распознаванию лица действует на 281 станции метро и МЦК», — цитирует департамент Ликсутова.

Face Pay заработал на станциях метро еще с 15 октября 2021 г. Ликсутов 26 июля говорил, что оплату при помощи Face Pay планируется масштабировать: она в будущем станет доступна также для пассажиров регулярных речных маршрутов, а также рассматривается возможность ее применения в «Аэроэкспрессе».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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