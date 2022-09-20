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Технологии

«Яндекс» улучшил поиск с помощью новой нейросети

Ведомости

«Яндекс» усовершенствовал поисковую систему с помощью нейросети CS YATI, рассказали в пресс-службе компании.

Новую модель обучали на терабайтах документов для IT-специалистов и истории поиска экспертов по программированию. Нейросеть проанализировала большое количество запросов и сайтов, которые выдает поиск по запросу, связанному с программированием.

Теперь, отметили в компании, повысилось качество поисковой выдачи для разработчиков и ML-специалистов, а также стала более удобной навигация. По словам представителей «Яндекса», CS YATI даже способна предугадывать клики программистов, чтобы выдавать более точные ответы по запросу. Руководитель управления машинного интеллекта и исследований «Яндекса» Алексей Гусаков рассказал, что также значительно улучшился поиск по англоязычным ресурсам.

Кроме того, корпорация усовершенствовала ответ Stack Overflow и отображение сниппетов для GitHub и NPM. Пользователь может увидеть дополнительную информацию без перехода на сайт.

В конце августа «Яндекс» открыл доступ к фреймворку DivKit, который помогает ускорить разработку приложений. Как пояснили в компании, инструмент позволяет улучшать интерфейсы мобильных приложений без их обновления и тем самым значительно ускоряет процесс создания приложений.

Также в начале сентября «Яндекс» добавил функцию распознавания текста в «умную» камеру, с помощью этого режима пользователи могут сэкономить время и не перепечатывать текст вручную — достаточно будет навести камеру на слово или фразу, она преобразуется в текстовый формат. Инструмент может распознавать надписи на 47 языках, преобразованный текст можно сохранить, отправить в мессенджер и ввести в поиск «Яндекса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных