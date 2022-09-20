«Яндекс» улучшил поиск с помощью новой нейросети

Также в начале сентября «Яндекс» добавил функцию распознавания текста в «умную» камеру, с помощью этого режима пользователи могут сэкономить время и не перепечатывать текст вручную — достаточно будет навести камеру на слово или фразу, она преобразуется в текстовый формат. Инструмент может распознавать надписи на 47 языках, преобразованный текст можно сохранить, отправить в мессенджер и ввести в поиск «Яндекса».