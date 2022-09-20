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Тюменская область выделит 750 млн рублей на проекты молодых ученых в рамках НОЦ

Ведомости

Власти Тюменской области собираются направить 750 млн руб. на проекты специалистов Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ). Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал ТАСС на Промышленно-энергетическом форуме TNF. 

«В рамках нашей региональной поддержки мы предусмотрели 750 млн руб. в виде грантов на пять проектов, по 150 млн на каждый, с участием ведущих мировых ученых, с задачей создания научных групп из молодых специалистов нашего региона», — заявил глава региона.

Моор уточнил, что проекты НОЦ в основном сосредоточены на нефтедобыче. Так, специалисты изучают поверхностно-активные вещества и разрабатывают оборудование для повышения нефтеотдачи.

В то же время, по его словам, активно развиваются другие направления. Глава региона рассказал, что молодые ученые уже представили результаты исследований по выведению новых сортов пшеницы в области, также специалисты работают над отечественным программным обеспечением.

Западно-Сибирский НОЦ работает с 2019 г. на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В рамках НОЦ специалисты разрабатывают проекты, связанные с нефтегазовой индустрией, нефтехимией, а также с биологией и освоением Арктики. 

Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени с 20 по 22 сентября. Ранее сегодня Моор выразил уверенность, что мероприятие принесет практический результат каждому из участников. Главная пленарная сессия «Промышленность и ТЭК: игра по новым правилам» пройдет 21 сентября. В ней примет участие вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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