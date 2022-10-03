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Путин поручил разрешить отказываться от обработки персональных данных через «Госуслуги»

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Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать возможность давать согласие на обработку персональных данных и отзывать его через портал госуслуг, об этом сообщается на сайте Кремля.

Помимо этого, к этому функционалу необходимо добавить возможность размещения на портале госуслуг перечня согласий на обработку персональных данных, которые граждане давали различным структурам и организациям, в том числе при получении государственных, муниципальных и коммерческих услуг.

Уточняется, что сделать это необходимо до 15 ноября.

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В начале сентября Минцифры предложило добавить такую опцию в функционал портала. По информации ведомства, реестр согласий на обработку персональных данных даст возможность пользователям видеть все отданные согласия и их получателей. Помимо этого, они смогут посмотреть состав персональных данных, который хранится в этих организациях, а также у пользователей появится возможность отзывать согласия на обработку персональных данных и возможность контролировать удаление своих персональных данных.

Перечисленные функции станут доступны в личном кабинете пользователя портала «Госуслуги». Кроме того, россияне смогут следить за тем, у кого есть право на обработку персональных данных, и отслеживать информацию о том, кому эти данные были переданы автоматически.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных