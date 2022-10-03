Путин поручил разрешить отказываться от обработки персональных данных через «Госуслуги»
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать возможность давать согласие на обработку персональных данных и отзывать его через портал госуслуг, об этом сообщается на сайте Кремля.
Помимо этого, к этому функционалу необходимо добавить возможность размещения на портале госуслуг перечня согласий на обработку персональных данных, которые граждане давали различным структурам и организациям, в том числе при получении государственных, муниципальных и коммерческих услуг.
Уточняется, что сделать это необходимо до 15 ноября.
В начале сентября Минцифры предложило добавить такую опцию в функционал портала. По информации ведомства, реестр согласий на обработку персональных данных даст возможность пользователям видеть все отданные согласия и их получателей. Помимо этого, они смогут посмотреть состав персональных данных, который хранится в этих организациях, а также у пользователей появится возможность отзывать согласия на обработку персональных данных и возможность контролировать удаление своих персональных данных.
Перечисленные функции станут доступны в личном кабинете пользователя портала «Госуслуги». Кроме того, россияне смогут следить за тем, у кого есть право на обработку персональных данных, и отслеживать информацию о том, кому эти данные были переданы автоматически.
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