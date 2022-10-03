Путин поручил разрешить отказываться от обработки персональных данных через «Госуслуги»

В начале сентября Минцифры предложило добавить такую опцию в функционал портала. По информации ведомства, реестр согласий на обработку персональных данных даст возможность пользователям видеть все отданные согласия и их получателей. Помимо этого, они смогут посмотреть состав персональных данных, который хранится в этих организациях, а также у пользователей появится возможность отзывать согласия на обработку персональных данных и возможность контролировать удаление своих персональных данных.