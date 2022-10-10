В работе мессенджера Telegram произошел сбой
Мессенджер Telegram столкнулся с техническим сбоем. Об этом свидетельствуют данные детектора сбоев Brand Analytics.
По данным сервиса, сообщения о сбоях стали поступать в 9.45 мск. После этого количество жалоб стало увеличиваться. По состоянию на 10.27 мск проблема сохранялась. Большинство (65%) пользователей отмечают, что приложение перестало работать.
Ранее частые сбои в работе Telegram фиксировались в феврале-марте 2022 г. Так, люди жаловались на невозможность подключиться к приложению 24 февраля. Кроме того, приложение не работало у некоторых пользователей 7 и 23 марта. Тогда о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
На прошлой неделе создатель Telegram Павел Дуров призвал отказаться от использования WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) из-за уязвимостей мессенджера. Он отметил, что из-за проблем с безопасностью приложения злоумышленники могут получить полный доступ к содержимому любого телефона, на котором оно установлено.
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