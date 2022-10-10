В работе мессенджера Telegram произошел сбой

Ранее частые сбои в работе Telegram фиксировались в феврале-марте 2022 г. Так, люди жаловались на невозможность подключиться к приложению 24 февраля. Кроме того, приложение не работало у некоторых пользователей 7 и 23 марта. Тогда о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.