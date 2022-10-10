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Технологии

В работе мессенджера Telegram произошел сбой

Ведомости

Мессенджер Telegram столкнулся с техническим сбоем. Об этом свидетельствуют данные детектора сбоев Brand Analytics.

По данным сервиса, сообщения о сбоях стали поступать в 9.45 мск. После этого количество жалоб стало увеличиваться. По состоянию на 10.27 мск проблема сохранялась. Большинство (65%) пользователей отмечают, что приложение перестало работать.

Ранее частые сбои в работе Telegram фиксировались в феврале-марте 2022 г. Так, люди жаловались на невозможность подключиться к приложению 24 февраля. Кроме того, приложение не работало у некоторых пользователей 7 и 23 марта. Тогда о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

На прошлой неделе создатель Telegram Павел Дуров призвал отказаться от использования WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) из-за уязвимостей мессенджера. Он отметил, что из-за проблем с безопасностью приложения злоумышленники могут получить полный доступ к содержимому любого телефона, на котором оно установлено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных