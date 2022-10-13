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Роскомнадзор: Instagram по-прежнему заблокирован в России

Ведомости

Работа соцсети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) по-прежнему ограничена, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) подтверждает ограничение доступа к указанным иностранным ресурсам, принадлежащим экстремистской организации Meta, на территории всех регионов страны», – сообщили в ведомстве.

В Роскомнадзоре также напомнили, что для операторов связи предусмотрена административная и уголовная ответственность за нарушения порядка противодействия угрозам.

21 марта Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Суд пояснил, что признал деятельность компании экстремистской «в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке материалов» с призывами к насилию в отношении российских военных. В решении суда говорится, что россиянам не запрещено пользоваться Facebook и Instagram. 16 мая замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что соцсети заблокированы на 100%. 16 июня глава Минцифры Максут Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что соцсети Instagram, Facebook и Twitter потеряли 80% трафика из России. На мессенджер WhatsАpp ограничения не распространяются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных