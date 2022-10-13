Роскомнадзор: Instagram по-прежнему заблокирован в России
Работа соцсети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) по-прежнему ограничена, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) подтверждает ограничение доступа к указанным иностранным ресурсам, принадлежащим экстремистской организации Meta, на территории всех регионов страны», – сообщили в ведомстве.
В Роскомнадзоре также напомнили, что для операторов связи предусмотрена административная и уголовная ответственность за нарушения порядка противодействия угрозам.
21 марта Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Суд пояснил, что признал деятельность компании экстремистской «в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке материалов» с призывами к насилию в отношении российских военных. В решении суда говорится, что россиянам не запрещено пользоваться Facebook и Instagram. 16 мая замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что соцсети заблокированы на 100%. 16 июня глава Минцифры Максут Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что соцсети Instagram, Facebook и Twitter потеряли 80% трафика из России. На мессенджер WhatsАpp ограничения не распространяются.