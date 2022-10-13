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Приложение «Вконтакте» снова появилось в App Store

Ведомости

Приложение социальной сети «ВКонтакте» вновь стало доступно для скачивания в магазине приложений App Store, сообщила пресс-служба компании.

«Приложение "ВКонтакте" вновь доступно в App Store на iOS. Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы», — говорится в сообщении.

Об исчезновении сервисов VK из магазина приложений Apple сообщалось в конце сентября. Пользователям стали недоступны для скачивания основное приложение соцсети, а также «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Мессенджер» и «Почта» и «Облако Mail.ru». Тогда же Роскомнадзор направил в американскую корпорацию запрос по поводу удаления из App Store ряда российских приложений.

10 октября стало известно, что приложение СБОЛ, с помощью которого клиенты Сбербанка могут использовать сервисы банка на устройствах на базе iOS, вновь стало доступно в App Store.

Страны Запада, в том числе США, существенно усилили санкции против России после начала спецоперации на Украине. Ограничения затронули в том числе ряд крупных российских компаний, это привело в том числе к удалению их приложений из магазинов Apple и Google, блокировке аккаунтов на Youtube и тд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных