Приложение «Вконтакте» снова появилось в App Store
Приложение социальной сети «ВКонтакте» вновь стало доступно для скачивания в магазине приложений App Store, сообщила пресс-служба компании.
«Приложение "ВКонтакте" вновь доступно в App Store на iOS. Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы», — говорится в сообщении.
Об исчезновении сервисов VK из магазина приложений Apple сообщалось в конце сентября. Пользователям стали недоступны для скачивания основное приложение соцсети, а также «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Мессенджер» и «Почта» и «Облако Mail.ru». Тогда же Роскомнадзор направил в американскую корпорацию запрос по поводу удаления из App Store ряда российских приложений.
10 октября стало известно, что приложение СБОЛ, с помощью которого клиенты Сбербанка могут использовать сервисы банка на устройствах на базе iOS, вновь стало доступно в App Store.
Страны Запада, в том числе США, существенно усилили санкции против России после начала спецоперации на Украине. Ограничения затронули в том числе ряд крупных российских компаний, это привело в том числе к удалению их приложений из магазинов Apple и Google, блокировке аккаунтов на Youtube и тд.