Приложение «Вконтакте» снова появилось в App Store

Страны Запада, в том числе США, существенно усилили санкции против России после начала спецоперации на Украине. Ограничения затронули в том числе ряд крупных российских компаний, это привело в том числе к удалению их приложений из магазинов Apple и Google, блокировке аккаунтов на Youtube и тд.