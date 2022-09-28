Роскомнадзор потребовал от Apple объяснить удаление VK из магазина приложений

Роскомнадзор потребовал от Apple объяснить удаление VK из магазина приложенийА также причины удаления приложений «Сбера», ВТБ и «Аэрофлота»
Роскомнадзор направил в американскую корпорацию Apple запрос по поводу удаления из App Store ряда российских приложений, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. Поводом к запросу сталo удаление приложения соцсети «ВКонтакте» и других приложений VK. Также Роскомнадзор попросил прояснить ситуацию с удалением из App Store сервисов «Сбера», ВТБ и «Аэрофлота».
«Роскомнадзор потребовал от администрации Apple Inc. разъяснить причины удаления из App Store приложений компании VK. Следствием действий американской корпорации стала потеря миллионами российских пользователей возможности использовать социальную сеть «ВКонтакте» и другие приложения, в том числе: VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Админ, Mail.ru», – сообщил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора.
Также регулятор потребовал у Apple разъяснить причины удаления из AppStore и других российских приложений – «Домклик», «Юла», «2ГИС», «Сбербанк», «Альфа-банк», «ВТБ», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк», «Открытие», «Новикомбанк», «Аэрофлот» и «Utair», добавил представитель Роскомнадзора. «Ведомство считает, что такие дискриминационные ограничения нарушают права российских интернет–пользователей на свободное получение информации и общение, являются недопустимыми», – подчеркнул его представитель.
Собеседник добавил, что «ВКонтакте» является популярной социальной сетью в России с ежемесячной аудиторией, превышающей 75 млн пользователей, и входит в перечень социально значимых информационных ресурсов с бесплатным доступом на территории России. Также приложение соцсети и почтового клиента Mail.ru включены в перечень Минцифры и подлежат обязательной предустановке на мобильные устройства.
Представитель VK не стал комментировать информацию о требованиях Роскомнадзора. «Ведомости» направили запросы и в другие компании, об обстоятельствах блокировки приложений которых Роскомнадзор запросил Apple. Представитель Минцифры напомнил, что ведомство направило свой запрос в Apple. «После получения официального ответа будет разработан план действий», – отметил он.
Об исчезновении сервисов VK из магазина приложений Apple СМИ сообщили вечером 26 сентября. Пользователям стали недоступны для скачивания основное приложение соцсети, а также «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Мессенджер» и «Почта» и «Облако Mail.ru». Пресс-служба соцсети тогда же подтвердила информацию об удалении приложений, отметив, что направила запрос в американский офис Apple за разъяснениями обстоятельств блокировки. Также о своем запросе в Apple сообщало и профильное министерство.
Но правовых средств привлечения Apple к ответственности на настоящий момент законодательством не предусмотрено, отмечает Сергей Учитель, партнер коллегии адвокатов Pen&paper. «На сегодняшний день отсутствуют законодательство и судебная практика, предметом которых являлась бы ситуации с ограничением доступа именно к мобильным приложениям», – отмечает он. С ним согласен и Карен Казарян, главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). «Действенных рычагов воздействия на корпорацию Apple у российских властей сейчас нет. Роскомнадзор может сейчас начать работать по линии приземления, но вряд ли он будет этим заниматься и это как-то значительно повлияет на Apple», – считает эксперт.
При этом неясно, из-за чего Apple решила заблокировать приложения «ВКонтакте», так как в санкционном режиме последнее время ничего не менялось. В то же время Apple может сослаться на то или иное несоответствие софта приложений установленным регламентам, что может являться законной и обоснованной причиной для их удаления. «Также основанием могут являться санкционные ограничения, как было, например, в случае удаления приложения "Сбера" и других банков», – заключил Учитель.
Всего, по данным аналитической компании Sensor Tower, только за первый месяц после начала спецоперации (в период с 24 февраля по конец марта) из российского App Store по разным причинам были удалены почти 7000 мобильных приложений.