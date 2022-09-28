Роскомнадзор потребовал от Apple объяснить удаление VK из магазина приложений

Но правовых средств привлечения Apple к ответственности на настоящий момент законодательством не предусмотрено, отмечает Сергей Учитель, партнер коллегии адвокатов Pen&paper. «На сегодняшний день отсутствуют законодательство и судебная практика, предметом которых являлась бы ситуации с ограничением доступа именно к мобильным приложениям», – отмечает он. С ним согласен и Карен Казарян, главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). «Действенных рычагов воздействия на корпорацию Apple у российских властей сейчас нет. Роскомнадзор может сейчас начать работать по линии приземления, но вряд ли он будет этим заниматься и это как-то значительно повлияет на Apple», – считает эксперт.