Сервисы VK удалены из App Store

С начала спецоперации из магазинов мобильных приложений был удален целый ряд российских сервисов. 24 сентбря из App Store пропали карты и навегатор 2ГИС, принадлежащее «Сберу». В начале сентября из App Store исчезло еще одно приложение компании – «Звук», которое ранее называлось «СберЗвук». Основное банковское приложение банка Apple удалила 12 апреля. Всего, по данным аналитической компании Sensor Tower, только за первый месяц после начала спеоперации (в период с 24 февраля по конец марта) из российского App Store по разным причинам были удалены почти 7000 мобильных приложений.