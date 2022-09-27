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Технологии

Сервисы VK удалены из App Store

В Google Play приложения все еще доступны
Екатерина Кинякина
Приложения VK стало гораздо сложней скачать / Евгений Разумный / Ведомости

Apple удалила приложение социальной сети VK из магазина App Store в ночь с 26 на 27 сентября. На момент публикации материала в магазине приложений возможность скачать программу отсутствовала, убедился корреспондент «Ведомостей». При переходе на соответствующую страницу в разделе покупок высвечивалось уведомление о сбое подключения к App Store.

Также из магазина пропали приложения VK Музыка, VK Клипы и VK Мессенджер. Помимо того Apple удалила «Почту» и «Облако Mail.ru». Приложение «Одноклассники» пока что доступно в App Store.

Представитель VK подтвердил, что Apple заблокировала несколько приложений компании, в настоящий момент они недоступны в App Store. «Компания направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple», – сообщил он. Также он уточнил, что сервисы VK, ранее установленные на смартфонах пользователей, продолжают работать в обычном режиме.

Свой запрос в Apple направило и Минцифры, сообщил «Интерфакс». «Минцифры направило в Apple Inc. запрос о причинах удаления приложений "ВКонтакте" и аккаунтов разработчиков, обратив особое внимание на социальную значимость и масштаб использования сервисов российской компании», – пишет агентство со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сейчас в App Store пользователям доступны несколько альтернативных клиентов приложения от сторонних разработчиков. Также пользователи могут войти в соцсеть через браузер. Кроме того, приложение по-прежнему доступно в Google Play.

С начала спецоперации из магазинов мобильных приложений был удален целый ряд российских сервисов. 24 сентбря из App Store пропали карты и навегатор 2ГИС, принадлежащее «Сберу». В начале сентября из App Store исчезло еще одно приложение компании – «Звук», которое ранее называлось «СберЗвук». Основное банковское приложение банка Apple удалила 12 апреля. Всего, по данным аналитической компании Sensor Tower, только за первый месяц после начала спеоперации (в период с 24 февраля по конец марта) из российского App Store по разным причинам были удалены почти 7000 мобильных приложений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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