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Финансы

Приложения для банковских операций «Сбера» и ВТБ исчезли из App Store

Ведомости

Приложения СБОЛ и «Прайм баланс», которые полностью копировали функционал удаленных из–за санкций «Сбербанк онлайн» и «ВТБ-Онлайн», пропали из App Store. В этом убедились «Ведомости».

При их поиске предлагается установить приложения других банков и сервисов. При попытке скачать приложения по прямой ссылке появляется сообщение: «Это приложение сейчас не доступно в Вашей стране или регионе».

В ВТБ пояснили, что клиентам со смартфонами на базе iOS по-прежнему доступна веб-версия «ВТБ-Онлайн», которая адаптирована до уровня мобильного приложения. А пользователи устройств на платформе Android могут воспользоваться мобильной версией сервиса. 

«Ведомости» также направили запрос в Сбербанк.

Проблемы с доступом к ряду приложений в App Store начались после введения в отношении России санкций из-за начала спецоперации на Украине. В частности, в конце марта из магазина пропало приложение Сбербанка, так как США ввели блокирующие санкции против банка. То же самое случилось с ВТБ.

В мае в App Store появилась копия приложения ВТБ. Его разработал Unicom LLC, которому также принадлежит приложение для финансового маркетплейса «Юником24». А 16 августа для устройств на базе iOS выпустили приложение СБОЛ, которое полностью копировало «Сбербанк онлайн».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных