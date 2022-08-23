Приложения для банковских операций «Сбера» и ВТБ исчезли из App Store

Проблемы с доступом к ряду приложений в App Store начались после введения в отношении России санкций из-за начала спецоперации на Украине. В частности, в конце марта из магазина пропало приложение Сбербанка, так как США ввели блокирующие санкции против банка. То же самое случилось с ВТБ.