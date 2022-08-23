Приложения для банковских операций «Сбера» и ВТБ исчезли из App Store
Приложения СБОЛ и «Прайм баланс», которые полностью копировали функционал удаленных из–за санкций «Сбербанк онлайн» и «ВТБ-Онлайн», пропали из App Store. В этом убедились «Ведомости».
При их поиске предлагается установить приложения других банков и сервисов. При попытке скачать приложения по прямой ссылке появляется сообщение: «Это приложение сейчас не доступно в Вашей стране или регионе».
В ВТБ пояснили, что клиентам со смартфонами на базе iOS по-прежнему доступна веб-версия «ВТБ-Онлайн», которая адаптирована до уровня мобильного приложения. А пользователи устройств на платформе Android могут воспользоваться мобильной версией сервиса.
«Ведомости» также направили запрос в Сбербанк.
Проблемы с доступом к ряду приложений в App Store начались после введения в отношении России санкций из-за начала спецоперации на Украине. В частности, в конце марта из магазина пропало приложение Сбербанка, так как США ввели блокирующие санкции против банка. То же самое случилось с ВТБ.
В мае в App Store появилась копия приложения ВТБ. Его разработал Unicom LLC, которому также принадлежит приложение для финансового маркетплейса «Юником24». А 16 августа для устройств на базе iOS выпустили приложение СБОЛ, которое полностью копировало «Сбербанк онлайн».
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