Приложение для клиентов Сбера снова стало доступно в App Store
Приложение СБОЛ, с помощью которого клиенты Сбербанка могут использовать сервисы банка на устройствах на базе IOS, вновь стало доступно в App Store, убедился корреспондент «Ведомостей».
Для того чтобы скачать приложение СБОЛ, необходимо ввести в поисковой строке App Store название разработчика iosPlatform.
Приложение СБОЛ, которое полностью копирует функционал удаленного из-за санкций «Сбербанк онлайн», появилось в App Store 16 августа. Однако в конце августа приложение было удалено из магазина приложений.
Весной 2022 г. США ввели санкции против Сбербанка, в результате которых мобильное приложение банка было удалено из App Store и Google Play. При этом приложения, которые ранее были установлены на мобильные устройства, продолжают работу до сих пор.
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