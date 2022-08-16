Сервисы онлайн-банка «Сбера» вернулись в App Store

Представитель Сбербанка заверил, что приложение является безопасным, и рекомендовал использовать приложение владельцам устройств Apple, на которых нет «Сбербанк онлайн». Тем, у кого уже установлено приложение «Сбербанк онлайн», не нужно его удалять – оно работает в штатном режиме с предоставлением полного набора сервисов.