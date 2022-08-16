Сервисы онлайн-банка «Сбера» вернулись в App Store

Сервисы онлайн-банка «Сбера» вернулись в App StoreПриложение разработала сторонняя компания «Открытые ИТ-решения»
В магазине приложений для устройств на базе IOS App Store появилось приложение СБОЛ, которое полностью копирует функционал удаленного из–за санкций «Сбербанк онлайн», убедились «Ведомости». Через партнерское приложение СБОЛ клиентам Сбербанка со смартфонами Apple доступны привычные банковские сервисы, рассказал представитель банка.
Войти в СБОЛ (сокращенное от «Сбербанк онлайн») можно по номеру карты Сбербанка – данные подтягиваются автоматически. Если ввести данные карты другого банка, то приложение предлагает перейти в его приложение.
Разработчик приложения – компания ООО «Открытые ИТ-решения» (LLC Open IT-Solutions), которая, согласно СПАРКу, создана 18 февраля и занимается консультативной деятельностью, работой в области компьютерных технологий, созданием прочих программных продуктов, разработкой компьютерного ПО и т. п.
Представитель Сбербанка заверил, что приложение является безопасным, и рекомендовал использовать приложение владельцам устройств Apple, на которых нет «Сбербанк онлайн». Тем, у кого уже установлено приложение «Сбербанк онлайн», не нужно его удалять – оно работает в штатном режиме с предоставлением полного набора сервисов.
Apple весной удалил приложение Сбербанка из App Store и Google Play, так как против банка Штаты ввели блокирующие санкции (SDN-лист). Та же участь постигла ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанка, «ФК Открытие», Новикомбанк, Альфа-банк и др.
В конце марта представители банков, в том числе Сбербанка, заявляли, что уже установленные приложения продолжают работать, а приложения для Android можно скачать на сайтах самих банков.
«Ведомости» направили запросы в ВТБ, «ФК Открытие», ПСБ, Совкомбанк, Альфа-банк.