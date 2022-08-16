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Финансы / Технологии

Сервисы онлайн-банка «Сбера» вернулись в App Store

Приложение разработала сторонняя компания «Открытые ИТ-решения»
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости

В магазине приложений для устройств на базе IOS App Store появилось приложение СБОЛ, которое полностью копирует функционал удаленного из–за санкций «Сбербанк онлайн», убедились «Ведомости». Через партнерское приложение СБОЛ клиентам Сбербанка со смартфонами Apple доступны привычные банковские сервисы, рассказал представитель банка.

Войти в СБОЛ (сокращенное от «Сбербанк онлайн») можно по номеру карты Сбербанка – данные подтягиваются автоматически. Если ввести данные карты другого банка, то приложение предлагает перейти в его приложение.

Разработчик приложения – компания ООО «Открытые ИТ-решения» (LLC Open IT-Solutions), которая, согласно СПАРКу, создана 18 февраля и занимается консультативной деятельностью, работой в области компьютерных технологий, созданием прочих программных продуктов, разработкой компьютерного ПО и т. п.

Приложение Сбербанка появилось в RuStore

Представитель Сбербанка заверил, что приложение является безопасным, и рекомендовал использовать приложение владельцам устройств Apple, на которых нет «Сбербанк онлайн». Тем, у кого уже установлено приложение «Сбербанк онлайн», не нужно его удалять – оно работает в штатном режиме с предоставлением полного набора сервисов.

Apple весной удалил приложение Сбербанка из App Store и Google Play, так как против банка Штаты ввели блокирующие санкции (SDN-лист). Та же участь постигла ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанка, «ФК Открытие», Новикомбанк, Альфа-банк и др.

В конце марта представители банков, в том числе Сбербанка, заявляли, что уже установленные приложения продолжают работать, а приложения для Android можно скачать на сайтах самих банков.

Копия приложения ВТБ тоже есть в App Store – она, как пишет РБК, называется «Прайм баланс Юником» и была загружена в мае. В описании приложения в магазине сказано, что его разработал Unicom LLC, которому также принадлежит приложение для финансового маркетплейса «Юником24».

«Ведомости» направили запросы в ВТБ, «ФК Открытие», ПСБ, Совкомбанк, Альфа-банк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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