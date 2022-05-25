Приложение Сбербанка появилось в RuStore

Российский магазин приложений был создан по поручению премьер-министра Михаила Мишустина из-за опасений, что App Store и Google Play прекратят работать в России из-за западных санкций. Магазин приложений RuStore разработал VK при поддержке Минцифры, бета-версию магазина планировалось запустить 25 мая. Пока что устанавливать приложения из RuStore можно на смартфоны на Android.