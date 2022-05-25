Приложение Сбербанка появилось в RuStore
Мобильное приложение «Сбербанк онлайн» появилось в российском магазине приложений RuStore, сообщила пресс-служба банка. Ранее приложение удалили из App Store и Google Play из-за санкций в отношении Сбера.
«Сегодня мобильное приложение "Сбербанк онлайн" появилось в новом российском магазине приложений RuStore. Оно доступно для скачивания пользователям мобильных устройств на платформе Android», — говорится в сообщении.
Российский магазин приложений был создан по поручению премьер-министра Михаила Мишустина из-за опасений, что App Store и Google Play прекратят работать в России из-за западных санкций. Магазин приложений RuStore разработал VK при поддержке Минцифры, бета-версию магазина планировалось запустить 25 мая. Пока что устанавливать приложения из RuStore можно на смартфоны на Android.