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Приложение Сбербанка появилось в RuStore

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Мобильное приложение «Сбербанк онлайн» появилось в российском магазине приложений RuStore, сообщила пресс-служба банка. Ранее приложение удалили из App Store и Google Play из-за санкций в отношении Сбера.

«Сегодня мобильное приложение "Сбербанк онлайн" появилось в новом российском магазине приложений RuStore. Оно доступно для скачивания пользователям мобильных устройств на платформе Android», — говорится в сообщении.

Российский магазин приложений был создан по поручению премьер-министра Михаила Мишустина из-за опасений, что App Store и Google Play прекратят работать в России из-за западных санкций. Магазин приложений RuStore разработал VK при поддержке Минцифры, бета-версию магазина планировалось запустить 25 мая. Пока что устанавливать приложения из RuStore можно на смартфоны на Android.

Ранее по теме: Минцифры предложило обязать предустанавливать RuStore на гаджеты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных