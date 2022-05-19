Минцифры предложило обязать предустанавливать RuStore на гаджеты

Российский магазин приложений RuStore обяжут предустанавливать на «технически сложные устройства», соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в правительство 13 мая, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на Российском интернет-форуме (РИФ). «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на документ, что Минцифры предложило ввести в закон понятие «единого магазина приложений» и обязать разработчиков приложений из перечня правительства размещать их в RuStore. В случае принятия законопроект вступит в силу со дня подписания.