Минцифры предложило обязать предустанавливать RuStore на гаджеты
Российский магазин приложений RuStore обяжут предустанавливать на «технически сложные устройства», соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в правительство 13 мая, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на Российском интернет-форуме (РИФ). «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на документ, что Минцифры предложило ввести в закон понятие «единого магазина приложений» и обязать разработчиков приложений из перечня правительства размещать их в RuStore. В случае принятия законопроект вступит в силу со дня подписания.
В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на «противодействие санкциям со стороны иностранных государств». Сейчас работа Google Play и App Store серьезно ограничена, есть риск, что они полностью уйдут из России. Законопроект должен будет помочь обеспечить россиян привычными сервисами и каналами взаимодействия в условиях санкций.
Шадаев ранее сообщил, что, когда RuStore достигнет определенного уровня развития, в него в обязательном порядке будут включать приложения из реестра отечественного софта. По словам министра, это требование пока не вошло в законопроект.
По словам собеседника издания, знакомого с деталями проекта, в первую очередь в RuStore загрузят приложения компаний, которые вошли в экспертный совет площадки: «Яндекса», Сбербанка, «Авито», VK, «Ростелекома», «Тинькофф», HH, Ozon, Wildberries и «Газпром-медиа». Бета-версию магазина приложений запустят 25 мая.
Гендиректор VK (разработчик RuStore) Владимир Кириенко сообщил, что разработчики приложений смогут пользоваться любыми платежными системами. Кириенко пояснил изданию, что размер комиссии будет назван позднее, однако он точно будет меньше 15% (комиссия в App Store и Google Play составляет 15-30%).
С 1 апреля 2021 г. в России действует закон о предустановке отечественного софта на продаваемые в стране электронные устройства, включая смартфоны, планшеты, ПК, ноутбуки и телевизоры с функцией Smart TV. В список приложений, обязательных к установке, входят сервисы Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», «МойОфис», «Госуслуг», платежной системы «Мир». Установку отечественных ОС закон не предусматривает.