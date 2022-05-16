Магазин приложений NashStore перестал загружаться в первый же день

Магазин приложений NashStore перестал загружаться в первый же деньКонкуренция за позицию «русского Google Play» обострится
Пользователи столкнулись с проблемами при загрузке отечественного магазина приложений NashStore 16 мая – в первый же день работы сервиса. Ссылка на сайте NashStore введет на APK–файл приложения на «Яндекс.Диске». При попытке его загрузить появляется сообщение, что лимит скачивания «превышен». Чтобы его скачать, у пользователя должна быть оформлена подписка «Яндекс 360».
В Telegram–канале NashStore говорится, что перед запуском его сайт подвергся «сильнейшей» DDoS–атаке, поэтом доступ на него и скачивание магазина «могут работать нестабильно».
Ранее в тот же день разработчик NashStore АНО «Цифровые платформы» объявил о начале работы магазина, который позиционируется как российская альтернатива App Store и Google Play. Правда, пока что заработала только Android-версия сервиса.
«Магазин приложений NashStore теперь могут скачать все желающие с официального сайта nashstore.ru. […] Сегодня мы также запускаем регистрацию иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки. Несмотря на санкции, многие IT–девелоперы не заинтересованы терять российский рынок», – сказал ТАСС гендиректор «Цифровых платформ» Арсений Щельцин.
В NashStore, по словам его создателей, доступно более 1000 приложений, среди них – «Столото», «Банки.ру», Альфа–банк, онлайн-кинотеатр Wink, «Сбермаркет», Совкомбанк, Gloria Jeans и другие. Система оплаты за цифровые товары в маркетплейсе пока недоступна.
Запуск сервиса анонсировали 29 марта 2022 г. Тогда директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков объяснял, что магазин решили создать из–за того, что россияне больше не могут «нормально использовать Google Play, а разработчики лишились источника заработка». 9 мая NashStore стал доступен для разработчиков.
Эксперты отмечают, что сейчас на рынке объявлено сразу о нескольких стартапах в различной стадии проработанности, которые претендуют на то, чтобы стать платформой для распространения мобильных приложений.
NashStore нельзя назвать полноценным магазином приложений, считает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. «Магазин предполагает собственную инфраструктуру, а не ссылку для скачивания с «Яндекс.Диска», – объяснил он. При этом NashStore вряд ли станет доступен для владельцев iPhone, отметил Казарян, так как установка альтернативных магазинов приложений на iOS возможна только после взлома смартфона, т. н. джейлбрейка. Но, по его словам, это не самая простая операция для рядового пользователя.
Кроме NashStore существует также еще проект RuMarket Анатолия Сморгонского. Этот сервис стал клоном запущенного в 2010 г. F-Droid – каталога приложений с открытым исходным кодом для Android. Из данных на сайте следует, что сейчас на RuMarket доступны 44 приложения, среди них – Альфа-банк, «ВТБ онлайн», 2ГИС, «Грузовичкоф» и «Аэрофлот». За первые две недели работы магазином воспользовались 100 000 пользователей.
И NashStore, и RuMarket, и анонсированный совместный проект VK и Минцифры – это «псевдомагазины», которые нельзя назвать аналогами App Store и Google Play, так как они не основаны на операционных системах и являются сторонними ресурсами, считает генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. «Магазин приложений – это не просто список доступных приложений, которые разрабатывают миллионы компаний, а возможность проведения оплат, обратной связи, обновлений и т. д. Насколько это будет реализовано, пока непонятно», – говорит Кусков.
По его прогнозам, больше шансов стать полноценным магазином приложений сейчас у проекта VK и Минцифры: «VK сейчас становится куда более сильным игроком, чем была несколько лет назад. Вполне вероятно, что многие проекты сейчас будут реализовываться под брендом этой компании». Заявку на регистрацию товарного знака для своего магазина приложений на Android VK подала в Роспатент 16 мая. Магазин будет называться RuStore, следует из данных «СПАРК–Интерфакса».
7 апреля премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме, заявил, что Аpp Store и Google Play могут запретить скачивать приложения в России, поэтому необходимо создать собственную платформу. В частности, стали недоступны приложения «Аэрофлота», а также «Сбера», ВТБ и других банков, попавших под санкции. Кроме того, App Store и Google Play отключили возможность оплачивать покупки российскими банковскими картами.
Позже глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что министерство договорилось с российскими IT-гигантами о создании российского магазина приложений. В качестве основного разработчика была выбрана VK. В Минцифры надеются, что магазин начнет работать к концу мая. Он также будет доступен только на Android – на iOS сторонние магазины приложений устанавливать нельзя.