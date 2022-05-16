Магазин приложений NashStore перестал загружаться в первый же день

По его прогнозам, больше шансов стать полноценным магазином приложений сейчас у проекта VK и Минцифры: «VK сейчас становится куда более сильным игроком, чем была несколько лет назад. Вполне вероятно, что многие проекты сейчас будут реализовываться под брендом этой компании». Заявку на регистрацию товарного знака для своего магазина приложений на Android VK подала в Роспатент 16 мая. Магазин будет называться RuStore, следует из данных «СПАРК–Интерфакса».