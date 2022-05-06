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Google Play запретил разработчикам загружать платные приложения в России

Ведомости

Американская компания Google заблокировала скачивание и обновление платных приложений в онлайн-магазине Google Play в России, следует из сообщения пресс-службы компании. Запрет вступил в силу с 5 мая.

Пользователи не могут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play в России. Бесплатные приложения останутся доступными в Play Store. Разработчикам, приложения которых предоставляют «критически необходимые услуги», Google рекомендовала сделать программы полностью бесплатными.

С 10 марта сервисы Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay перестали работать в России с банковскими картами Visa и Mastercard. Пользователям из РФ доступны только бесплатные приложения. Позднее Google приостановила пилотный проект, который позволяет российским пользователям подключать свои карты «Мир» к Google Pay.

В конце марта АНО «Цифровые платформы» анонсировало запуск магазина приложений для Android под названием NashStore. Отечественный аналог Google Play станет доступен пользователям 9 мая 2022 г.

Разработчики описывают NashStore как «альтернативный, независимый, санкционно-устойчивый магазин приложений». С его помощью пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки. К проекту присоединились более 500 разработчиков приложений. Подать заявку на включение своего приложения в магазин можно через сайт NashStore.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных