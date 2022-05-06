Google Play запретил разработчикам загружать платные приложения в России

Разработчики описывают NashStore как «альтернативный, независимый, санкционно-устойчивый магазин приложений». С его помощью пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки. К проекту присоединились более 500 разработчиков приложений. Подать заявку на включение своего приложения в магазин можно через сайт NashStore.