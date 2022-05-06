Google Play запретил разработчикам загружать платные приложения в России
Американская компания Google заблокировала скачивание и обновление платных приложений в онлайн-магазине Google Play в России, следует из сообщения пресс-службы компании. Запрет вступил в силу с 5 мая.
Пользователи не могут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play в России. Бесплатные приложения останутся доступными в Play Store. Разработчикам, приложения которых предоставляют «критически необходимые услуги», Google рекомендовала сделать программы полностью бесплатными.
С 10 марта сервисы Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay перестали работать в России с банковскими картами Visa и Mastercard. Пользователям из РФ доступны только бесплатные приложения. Позднее Google приостановила пилотный проект, который позволяет российским пользователям подключать свои карты «Мир» к Google Pay.
В конце марта АНО «Цифровые платформы» анонсировало запуск магазина приложений для Android под названием NashStore. Отечественный аналог Google Play станет доступен пользователям 9 мая 2022 г.
Разработчики описывают NashStore как «альтернативный, независимый, санкционно-устойчивый магазин приложений». С его помощью пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки. К проекту присоединились более 500 разработчиков приложений. Подать заявку на включение своего приложения в магазин можно через сайт NashStore.