В России появится отечественный аналог Google Play для Android
АНО «Цифровые платформы» анонсировало запуск магазина приложений для Android под названием NashStore. Отечественный аналог Google Play станет доступен пользователям 9 мая 2022 г., говорится на сайте проекта.
Разработчики описывают NashStore как «альтернативный, независимый, санкционно-устойчивый магазин приложений». С его помощью пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки. К проекту присоединились более 500 разработчиков приложений. Подать заявку на включение своего приложения в магазин можно через сайт NashStore.
Отмечается, что разработчики рассматривают различные варианты оплаты за приложения, совместимые с картами российской платежной системы «Мир».
«К сожалению, россияне уже не смогут нормально использовать Play Market для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы запускаем российский магазин приложений NashStore», — заявил директор проектов АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков.
С 10 марта сервисы Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay перестали работать в России с банковскими картами Visa и Mastercard. Пользователям из РФ доступны только бесплатные приложения. Позднее Google приостановила пилотный проект, который позволяет российским пользователям подключать свои карты «Мир» к Google Pay.