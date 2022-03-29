Газета
Технологии

В России появится отечественный аналог Google Play для Android

Ведомости

АНО «Цифровые платформы» анонсировало запуск магазина приложений для Android под названием NashStore. Отечественный аналог Google Play станет доступен пользователям 9 мая 2022 г., говорится на сайте проекта.

Разработчики описывают NashStore как «альтернативный, независимый, санкционно-устойчивый магазин приложений». С его помощью пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки. К проекту присоединились более 500 разработчиков приложений. Подать заявку на включение своего приложения в магазин можно через сайт NashStore.

Отмечается, что разработчики рассматривают различные варианты оплаты за приложения, совместимые с картами российской платежной системы «Мир».

«К сожалению, россияне уже не смогут нормально использовать Play Market для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы запускаем российский магазин приложений NashStore», — заявил директор проектов АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков.

С 10 марта сервисы Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay перестали работать в России с банковскими картами Visa и Mastercard. Пользователям из РФ доступны только бесплатные приложения. Позднее Google приостановила пилотный проект, который позволяет российским пользователям подключать свои карты «Мир» к Google Pay.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных