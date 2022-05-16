Российский магазин приложений NashStore стал доступен для скачивания на Android
Российский магазин приложений NashStore для устройств на ОС Android стал доступен для скачивания, передает ТАСС со ссылкой на АНО «Цифровые платформы».
«Магазин приложений NashStore теперь могут скачать все желающие с официального сайта nashstore.ru. Сегодня мы также запускаем регистрацию иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки, несмотря на санкции многие IT-девелоперы не заинтересованы терять российский рынок», — сообщил генеральный директор «Цифровых платформ» Арсений Щельцин.
Отмечается, что в NashStore доступно более 1000 приложений, включая «Банки.ру», Альфа-банк, «РН-Карт» (топливная карта «Роснефти»), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, ПСБ-Бизнес, «Сбермаркет», Совкомбанк и др. Система оплаты за цифровые товары еще не доступна, она появится в ближайшее время.
На фоне санкций и приостановки работы нескольких иностранных ИТ-компаний в России начались обсуждения запуска отечественных аналогов зарубежных сервисов. Премьер-министр Михаил Мишустин говорил о необходимости разработать российский аналог App Store и Google Play, потому что те могут скоро «не дать возможности скачивать приложения в России».