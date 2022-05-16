Российский магазин приложений NashStore стал доступен для скачивания на Android

«Магазин приложений NashStore теперь могут скачать все желающие с официального сайта nashstore.ru. Сегодня мы также запускаем регистрацию иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки, несмотря на санкции многие IT-девелоперы не заинтересованы терять российский рынок», — сообщил генеральный директор «Цифровых платформ» Арсений Щельцин.