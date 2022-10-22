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Американские ученые указали на уязвимость в системе Starlink

Ведомости

Ученые из Техасского университета в США обнаружили уязвимость в системе безопасности системы спутников Starlink, которой могут воспользоваться Украина и ее союзники, сообщает MIT Technology Review.

По информации издания, специалисты установили, что Starlink может работать как система GPS, а значит, она может быть уязвима в отношении возможности преднамеренного вмешательства.

«Любая навигационная система, работающая с последовательностями с открытым исходным кодом, может быть подделана, потому что каждый будет знать, как обнаружить эти сигналы и создать поддельные», — отмечается в статье.

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По словам автора материала Марка Харрисса, Украина и ее союзники начинают понимать, что они мало контролируют Starlink и мало знают о ней. Он отмечает, что теперь «многие миллионы» оказались заинтересованы в безопасности этой системы.

14 октября CNN сообщил, что компания SpaceX направила в минобороны США письмо, в котором заявила о невозможности дальнейшего финансирования военного использования спутников Starlink на Украине, а также попросила Пентагон взять эти расходы на себя. В самом Пентагоне предложение бизнесмена и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска вызвало раздражение, отмечал телеканал. На следующий день Маск заявил, что, несмотря на финансовые потери, компания продолжит оплачивать функционирование Starlink на Украине.

21 октября стало известно, что администрация США ведет переговоры с Маском по вопросу возможного предоставления услуг спутниковой связи Starlink на территории Ирана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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