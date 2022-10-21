CNN: Белый дом обсуждает с Маском запуск спутниковой связи Starlink в Иране

«Мы жмем на газ, чтобы сделать все возможное, чтобы поддержать чаяния иранского народа. Это наша политика, и точка. В то же время это действительно иранское движение, возглавляемое молодыми девушками и распространяющееся на другие слои общества», — сказал высокопоставленный представитель администрации, который пожелал сохранить анонимность.