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CNN: Белый дом обсуждает с Маском запуск спутниковой связи Starlink в Иране

Ведомости

Администрация США ведет переговоры с бизнесменом и основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском по вопросу возможного предоставления услуг спутниковой связи Starlink на территории Ирана, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Администрация Байдена ищет способы поддержать иранское протестное движение, которое взорвалось чуть более месяца назад после того, как 22-летняя Махса Амини умерла при подозрительных обстоятельствах после задержания полицией нравственности страны», — отмечает телеканал.

Белый дом рассматривает простую в использовании технологию Starlink как потенциальное решение против «агрессивных усилий иранского режима» по ограничению доступа активистов в интернет.

«Мы жмем на газ, чтобы сделать все возможное, чтобы поддержать чаяния иранского народа. Это наша политика, и точка. В то же время это действительно иранское движение, возглавляемое молодыми девушками и распространяющееся на другие слои общества», — сказал высокопоставленный представитель администрации, который пожелал сохранить анонимность.

14 октября CNN сообщил, что SpaceX направила в минобороны США письмо, в котором заявила о невозможности дальнейшего финансирования военного использования спутников Starlink на Украине, а также попросила Пентагон взять эти расходы на себя. В самом Пентагоне предложение Маска вызвало раздражение, отмечал телеканал. На следующий день Маск заявил, что несмотря на финансовые потери, компания продолжит оплачивать функционирование Starlink на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных