МИД Литвы призвал помочь Киеву в оплате сети Starlink

7 октября газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщила, что перебои в работе Starlink уже привели к негативным последствиям для украинских военных, а также панике из-за потери связи. Проблемы, по его словам, наблюдаются в течение последних нескольких недель, они были зафиксированы в нескольких районах, в том числе при работе ВСУ в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР.