МИД Литвы призвал помочь Киеву в оплате сети Starlink
Спутниковая сеть Starlink для Украины слишком важна, чтобы ею управляло «одно частное лицо», считает министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Он предложил другим странам помочь Киеву найти средства для оплаты сети.
«Подключение к интернету для Украины слишком важно, чтобы оставлять его в руках одного частного лица. Давайте найдем способ сформировать коалицию союзников Украины для оплаты Starlink или найдем альтернативного поставщика. Литва готова внести свой вклад», — написал Ландсбергис в своем Twitter.
На этой неделе CNN сообщил, что SpaceX направила в минобороны США письмо, в котором заявила о невозможности дальнейшего финансирования военного использования спутников Starlink на Украине, а также попросила Пентагон взять эти расходы на себя.
В компании отметили, что до конца года на развертывание и использование спутников она потратит порядка $120 млн, в течение следующих 12 месяцев понадобится еще $400 млн. Всего компания просит от Пентагона финансирования на $124 млн до конца года.
7 октября газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщила, что перебои в работе Starlink уже привели к негативным последствиям для украинских военных, а также панике из-за потери связи. Проблемы, по его словам, наблюдаются в течение последних нескольких недель, они были зафиксированы в нескольких районах, в том числе при работе ВСУ в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР.
О начале работы системы спутниковой связи Starlink на Украине Маск объявил в конце февраля, вскоре после начала специальной военной операции, с соответствующей просьбой к нему ранее обращались украинское чиновники. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, орбитальная группировка системы насчитывает более 2300 спутников.