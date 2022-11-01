Twitter решил изменить условия платной подписки Twitter Blue
Социальная сеть Twitter планирует изменить условия платной подписки Twitter Blue, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Собеседники рассказали изданию, что компания планирует поднять ежемесячную стоимость подписки до $19,99 с нынешних $4,99, а также исключить из пакета доступ к статьям новостных изданий без просмотра рекламы.
Верификация пользователей, то есть подтверждение подлинности аккаунта известных людей с помощью голубой галочки, также станет частью платной подписки.
Глава потребительского отдела Twitter Джей Салливан ранее заявил, что редактирование твитов — это самая востребованная функция на протяжении многих лет. Как сообщалось в сентябре, доступ к этой функции в тестовом режиме будет предоставлен пользователям Twitter Blue.
Американский бизнесмен Илон Маск стал новым владельцем Twitter на прошлой неделе. Стоимость сделки составила $44 млрд. После этого Bloomberg сообщил, что Маск планирует отменить «пожизненную» блокировку аккаунтов в Twitter, что, вероятно, позволит ранее заблокированным пользователям вернуться в социальную сеть.
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