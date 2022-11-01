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Twitter решил изменить условия платной подписки Twitter Blue

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Социальная сеть Twitter планирует изменить условия платной подписки Twitter Blue, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Собеседники рассказали изданию, что компания планирует поднять ежемесячную стоимость подписки до $19,99 с нынешних $4,99, а также исключить из пакета доступ к статьям новостных изданий без просмотра рекламы.

Верификация пользователей, то есть подтверждение подлинности аккаунта известных людей с помощью голубой галочки, также станет частью платной подписки.

Глава потребительского отдела Twitter Джей Салливан ранее заявил, что редактирование твитов — это самая востребованная функция на протяжении многих лет. Как сообщалось в сентябре, доступ к этой функции в тестовом режиме будет предоставлен пользователям Twitter Blue.

Американский бизнесмен Илон Маск стал новым владельцем Twitter на прошлой неделе. Стоимость сделки составила $44 млрд. После этого Bloomberg сообщил, что Маск планирует отменить «пожизненную» блокировку аккаунтов в Twitter, что, вероятно, позволит ранее заблокированным пользователям вернуться в социальную сеть.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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