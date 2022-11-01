Газета
Бизнес

Илон Маск распустил совет директоров Twitter

Ведомости

Американский миллиардер Илон Маск распустил совет директоров приобретенной недавно им Twitter, став ее гендиректором, передает Reuters.

«Следующие лица, которые были директорами Twitter до вступления в силу слияния, больше не являются директорами Twitter: Брет Тейлор, Параг Агравал (бывший CEO компании), Омид Кордестани, Дэвид Розенблатт, Марта Лейн Фокс, Патрик Пичетт, Эгон Дурбан, Фей-Фей Ли и Мими Алемайеху», – говорится в сообщении.

Помимо Twitter Илон Маск также управляет компаниями SpaceX и Tesla, нейротехнологическим стартапом Neuralink и компанией по строительству туннелей Boring Company.

Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября. В своем аккаунте Маск опубликовал письмо к рекламодателям, в котором объяснил покупку социальной сети желанием создать площадку, «где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке, не прибегая к насилию».

Ранее по теме: Маск заверил, что Twitter продолжит соблюдать правила интернет-регулирования ЕС

После закрытия сделки Маск сразу уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя по правовым вопросам Виджайю Гадде. 30 октября источники газеты The New York Times рассказали, что после закрытия сделки Маск распорядился уволить часть сотрудников компании. Сейчас в Twitter работает около 7500 человек.

После закрытия сделки в Twitter уже произошел ряд изменений. Так, Twitter вернул аккаунт рэперу Канье Уэсту, который был заблокирован за публикацию высказываний, которые посчитали антисемитскими. Ранее стало известно, что Маск планирует отменить «пожизненную» блокировку аккаунтов в Twitter. В то же время экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что не собирается возвращаться в соцсеть, он остается на своей платформе Truth Social.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных