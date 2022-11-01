Илон Маск распустил совет директоров Twitter
Американский миллиардер Илон Маск распустил совет директоров приобретенной недавно им Twitter, став ее гендиректором, передает Reuters.
«Следующие лица, которые были директорами Twitter до вступления в силу слияния, больше не являются директорами Twitter: Брет Тейлор, Параг Агравал (бывший CEO компании), Омид Кордестани, Дэвид Розенблатт, Марта Лейн Фокс, Патрик Пичетт, Эгон Дурбан, Фей-Фей Ли и Мими Алемайеху», – говорится в сообщении.
Помимо Twitter Илон Маск также управляет компаниями SpaceX и Tesla, нейротехнологическим стартапом Neuralink и компанией по строительству туннелей Boring Company.
Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября. В своем аккаунте Маск опубликовал письмо к рекламодателям, в котором объяснил покупку социальной сети желанием создать площадку, «где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке, не прибегая к насилию».
После закрытия сделки Маск сразу уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя по правовым вопросам Виджайю Гадде. 30 октября источники газеты The New York Times рассказали, что после закрытия сделки Маск распорядился уволить часть сотрудников компании. Сейчас в Twitter работает около 7500 человек.
После закрытия сделки в Twitter уже произошел ряд изменений. Так, Twitter вернул аккаунт рэперу Канье Уэсту, который был заблокирован за публикацию высказываний, которые посчитали антисемитскими. Ранее стало известно, что Маск планирует отменить «пожизненную» блокировку аккаунтов в Twitter. В то же время экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что не собирается возвращаться в соцсеть, он остается на своей платформе Truth Social.
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