Telegram добавил в премиум-подписку возможность расшифровки видеосообщений

Также в группах, в которых состоит более 200 участников, появится возможность организовывать обсуждения по темам: администраторы смогут создавать отдельные чаты. «Возможность разделить общий чат на темы была создана специально, чтобы сделать удобнее обсуждения в больших группах. До конца года мы также планируем выпустить другие инструменты для организации общения, которые больше подойдут маленьким группам», – уточняется в блоге Telegram.