Газета
Технологии

Telegram добавил в премиум-подписку возможность расшифровки видеосообщений

Ведомости

В обновлении Telegram в подписке Premium появилась возможность расшифровки видеосообщений, сообщается в блоге мессенджера.

«С появлением Telegram Premium подписчикам стала доступна расшифровка голосовых сообщений — незаменимый помощник в ситуациях, когда нет возможности прослушать аудио. Начиная с этого обновления Premium-пользователи смогут так же мгновенно переводить в текст речь из видео благодаря новой функции расшифровки видеосообщений», – говорится в блоге.

Также в группах, в которых состоит более 200 участников, появится возможность организовывать обсуждения по темам: администраторы смогут создавать отдельные чаты. «Возможность разделить общий чат на темы была создана специально, чтобы сделать удобнее обсуждения в больших группах. До конца года мы также планируем выпустить другие инструменты для организации общения, которые больше подойдут маленьким группам», – уточняется в блоге Telegram.

Помимо этого на платформе Fragment пользователи смогут коллекционировать публичные имена.

Telegram представил платную подписку 19 июня. В день запуска ее стоимость составляла 449 руб., но через два дня ее снизили до 299 руб. Подписка позволяет загружать файлы до 4 Гб вместо установленного лимита в 2 Гб, скачивать файлы на более высокой скорости, отключать встроенную рекламу, расшифровывать голосовые сообщения, оформлять до 1000 подписок на каналы, закреплять до десяти чатов и др. При этом основные функции останутся бесплатными.

12 августа в подписке Premium появилась возможность запрещать пользователям отправлять голосовые и видеосообщения.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных