Telegram добавил в премиум-подписку возможность расшифровки видеосообщений
В обновлении Telegram в подписке Premium появилась возможность расшифровки видеосообщений, сообщается в блоге мессенджера.
«С появлением Telegram Premium подписчикам стала доступна расшифровка голосовых сообщений — незаменимый помощник в ситуациях, когда нет возможности прослушать аудио. Начиная с этого обновления Premium-пользователи смогут так же мгновенно переводить в текст речь из видео благодаря новой функции расшифровки видеосообщений», – говорится в блоге.
Также в группах, в которых состоит более 200 участников, появится возможность организовывать обсуждения по темам: администраторы смогут создавать отдельные чаты. «Возможность разделить общий чат на темы была создана специально, чтобы сделать удобнее обсуждения в больших группах. До конца года мы также планируем выпустить другие инструменты для организации общения, которые больше подойдут маленьким группам», – уточняется в блоге Telegram.
Помимо этого на платформе Fragment пользователи смогут коллекционировать публичные имена.
Telegram представил платную подписку 19 июня. В день запуска ее стоимость составляла 449 руб., но через два дня ее снизили до 299 руб. Подписка позволяет загружать файлы до 4 Гб вместо установленного лимита в 2 Гб, скачивать файлы на более высокой скорости, отключать встроенную рекламу, расшифровывать голосовые сообщения, оформлять до 1000 подписок на каналы, закреплять до десяти чатов и др. При этом основные функции останутся бесплатными.
12 августа в подписке Premium появилась возможность запрещать пользователям отправлять голосовые и видеосообщения.