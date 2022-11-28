ГЛОНАСС разработает локальную навигационную систему для Севморпути

В начале августа правительство утвердило план развития СМП до 2035 г. Всего план включает в себя 150 мероприятий, которые входят в пять ключевых разделов: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность судоходства по Севморпути, а также управление и развитие судоходства по СМП. На реализацию плана выделено 1,8 трлн руб. Задачу подготовить план развития СМП до 2035 г. обозначил президент России Владимир Путин. До этого правительство создало главное управление СМП. Оно займется организацией прохода судов, выдачей и отзывом разрешений на судоходство. Учредителем новой структуры станет госкорпорация «Росатом».