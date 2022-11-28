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ГЛОНАСС разработает локальную навигационную систему для Севморпути

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ГЛОНАСС намерен разработать локальную навигационную систему, которая обеспечит связью на всем протяжении Северного морского пути (СМП), сообщил главный конструктор компании Михаил Кораблев, передает ТАСС.

«Запланировано создание локальной навигационной системы, в том числе не зависящей от спутниковой навигации, в районе Обской губы. В дальнейшем планируется тиражирование [этой системы] на весь Северный морской путь», – сказал он.

Кораблев пояснил, что создание такой системы позволит обеспечить навигацию во всей Арктической зоне.

Ранее «Роскосмос» сообщал, что к 2024 г. российская орбитальная группировка будет расширена за счет двух гидрометеорологических аппаратов «Арктика-М», а также спутников «Кондор-ФКА» и «Обзор-Р» для радиолокационного наблюдения. До 2026 г. госкорпорация планирует вывести четыре аппарата «Экспресс-РВ» для широкополосного интернета, в частности, вдоль Севморпути.

Северный морской путь пролегает вдоль северных берегов России и соединяет европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек. Его протяженность составляет 5600 км от пролива Карские Ворота до бухты Провидения. Навигация в восточном секторе СМП зимой сейчас невозможна без ледокольной проводки (толщина льда достигает 3 м). Проект перехода на круглогодичную навигацию по Севморпути является стратегическим для России. По данным Минвостокразвития, это позволит сделать СМП полноценной альтернативой Суэцкому каналу, сократив более чем на 30% морской путь из Европы в Азию.

В начале августа правительство утвердило план развития СМП до 2035 г. Всего план включает в себя 150 мероприятий, которые входят в пять ключевых разделов: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность судоходства по Севморпути, а также управление и развитие судоходства по СМП. На реализацию плана выделено 1,8 трлн руб. Задачу подготовить план развития СМП до 2035 г. обозначил президент России Владимир Путин. До этого правительство создало главное управление СМП. Оно займется организацией прохода судов, выдачей и отзывом разрешений на судоходство. Учредителем новой структуры станет госкорпорация «Росатом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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