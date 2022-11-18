Медведев обещал не допустить дефицита атомных ледоколов к 2030 году

Медведев обещал не допустить дефицита атомных ледоколов к 2030 годуРиски возникают из-за переносов сроков строительства на фоне нехватки комплектующих
Россия к 2030 г. может столкнуться с дефицитом ледоколов из-за старения атомного флота, сообщил 18 ноября зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике.
Медведев пояснил, что половина группировки из шести судов ледокольного флота под управлением госкорпорации «Росатом» (оператор Северного морского пути; управляет ФГУП «Атомфлот») была построена по устаревшим технологиям, их срок службы неоднократно продлевался и к 2026-2027 гг. они уже выработают свой ресурс. «Если в ближайшее время их не заменить новыми судами по современным проектам, а такие проекты, как известно, есть, они реализуются, то к 2030 г. есть риск столкнуться с дефицитом ледокольных мощностей», – приводит его слова «РИА Новости».
Дефицит вероятен из-за отставания от графика строительства и срывов сроков по контрактам, объяснил Медведев. Зампред Совбеза при этом подчеркнул, что Россия не допустит нехватки этих судов. По его словам, в 2020-2021 гг. в эксплуатацию были введены два ледокола, в скором времени в строй встанет еще одно судно. До конца этого года же планируется заключение контракта на строительство еще двух ледоколов, добавил Медведев.
В августе правительство утвердило стратегический документ для развития Северного морского пути (СМП) – дорожную карту до 2035 г. стоимостью почти 1,8 трлн руб. Мероприятия плана разбиты по пяти ключевым направлениям: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность, управление и развитие судоходства.
Правительство по-прежнему делает ставку на развитие Арктики и СМП, считая этот маршрут приоритетным. 16 ноября премьер Михаил Мишустин на форуме «Транспорт России» напоминал о необходимости достижения целевого показателя перевозок по Севморпути в 80 млн т грузов к 2024 г. Менеджеры «Росатома» в разное время говорили о планах перевезти по СМП в 2022 г. 32-33 млн т грузов.
Общий объем финансирования развития ледокольного флота на 2022–2030 гг. оценивается в 539 млрд руб. В 2022–2030 гг. будет сдано пять универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Они должны заменить советские ледоколы «Вайгач», «Таймыр», «Ямал» и «50 лет Победы». Головной ледокол «Арктика» проекта 22220 сдан в октябре 2020 г., второй серийный ледокол «Сибирь» – в конце 2021 г. Третий ледокол «Урал» будет сдан в 2022 г. Ранее сообщалось, что его ходовые испытания планируется начать уже в сентябре. В 2022–2027 гг. также планируется строительство более мощного головного ледокола проекта 10510 «Лидер», а в 2023–2030 гг. – еще четырех ледоколов.
Контракт на строительство ледокола «Арктика» был заключен еще в 2012 г., исполнитель — Балтийский завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК). Стоимость проекта — 37 млрд руб., средства были выделены из федерального бюджета. Первоначально «Арктику» планировали передать «Атомфлоту» в 2017 г. Но срок сдачи перенесли на 2019 г., затем — еще на год. Основной проблемой строительства «Арктики» стали паротурбинные установки: первоначально их должен был строить украинский Харьковский турбинный завод, но после 2014 г. заказ был передан на петербургский «Киров-Энергомаш» (КЭМ). ОСК также сообщала о проблемах с изготовлением систем электродвижения.
Срок сдачи «Сибири» также сдвигался, изначально ее планировалось передать «Атомфлоту» еще в 2019 г., но его сместили на два года по решению президента России Владимира Путина. ОСК поясняла, что в процессе строительства возникли проблемы с корректировкой рабочей конструкторской документации, неудовлетворительным темпом электромонтажных работ, а также с отставанием по поставке и монтажу тех же паротурбинных установок.
О дефиците ледоколов ранее неоднократно говорили в «Росатоме». Замгендиректора госкорпорации, руководитель дирекции СМП Вячеслав Рукша в прошлом году отмечал, что к 2030 г. для круглогодичной навигации по СМП России нужно иметь семь, а лучше 12-14 ледоколов. По его словам, к этому времени в эксплуатации будет только 5 ледоколов, с которыми продлить навигацию по СМП получится только с 8 до 9 месяцев.
При этом проблемы со строительством наблюдаются не только в части ледоколов. Российские корабелы не успевают построить рыболовецкие суда в рамках программы инвестиционных квот («Ведомости» рассказывали об этом 21 апреля). Сроки строительства таких судов продлили на два года, писали «Ведомости» 13 мая.
Генеральный директор ОСК Алексей Рахманов на форуме «Транспортная неделя - 2022» 16 ноября сообщил журналистам, что корпорация планирует передать заказчикам 17 из 21 гражданских судов, сдача которых была запланирована на 2022 г. Не будут сданы в срок несколько сухогрузов проекта RSD59, так как для них не были доставлены необходимые комплектующие. Задерживается и передача заказчикам ряда рыболовецких судов, поскольку на их пусконаладку не приехали специалисты, объяснил Рахманов.
Представитель ОСК сказал «Ведомостям», что риск возникновения дефицита атомного ледокольного флота в первую очередь связан с «возросшими потребностями в ледокольных проводках по Севморпути». Строительство ледоколов «Якутия» и «Чукотка» (оба – проект 22220) продолжается согласно графику, отметили в корпорации. Но, по словам собеседника из ОСК, по отдельным узлам и комплектующим при строительстве атомных ледоколов были задержки поставок. О каких комплектующих идет речь, в корпорации не уточнили. «Балтийский завод в настоящее время переведен на двухсменный график», – заключили в ОСК.
Стоимость строительства «Якутии» и «Чукотки» составляет 100 млрд руб., 45 млрд руб. из которых выделено из бюджета, остальная часть — средства «Росатома». «Якутию» планируют сдать в 2024 г., «Чукотку» — в 2026 г.
В «Росатоме» от комментариев отказались.
Ведущий эксперт «Финам Менеджмента» Дмитрий Баранов отмечает, что ледоколы – один из самых сложных типов судов в строительстве, так что перенос сроков их сдачи «не является удивительным». Эксперт предполагает, что задержки в строительстве могут быть связаны с санкциями, из-за которых сократились поставки деталей и узлов иностранного производства. «Также перенос сроков сдачи ледоколов может быть связан с намерением заменить иностранное оборудование на отечественное», – добавил Баранов.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что основной проблемой при строительстве атомных ледоколов является нехватка из-за санкций элементной базы для радионавигационного оборудования, а также контрольно-измерительной аппаратуры. «Кроме того, иногда возникают претензии к качеству работы отдельных узлов, которые требуют перепроектирования, отдельные проблемы есть с качественной нержавеющей сталью», – добавляет Гришунин.
Баранов также допускает, что для строительства ледоколов может быть выделено дополнительное финансирование, в том числе для производства для них отечественного оборудования. Гришунин уверен, что говорить о дополнительном финансировании пока рано, но традиционно сдвиг срока сдачи судна на год ведет к его удорожанию на 7-10%. Исходя из этой оценки, можно предполагать, что в случае переноса сроков сдачи «Якутии» и «Чукотки» на год их стоимость может возрасти до 110 млрд. руб.
По мнению директора консультационной компании «Гекон» Михаила Григорьева, сейчас переносы сроков строительства ледоколов незначительны. Основными проблемами при оценке потребности в новых ледоколах, по мнению эксперта, являются неопределенность судопотока крупных арктических проектов на восток, а также отсутствие четкой стратегии и тактики ледокольного сопровождения судов в восточном секторе СМП.