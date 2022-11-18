Медведев обещал не допустить дефицита атомных ледоколов к 2030 году

Общий объем финансирования развития ледокольного флота на 2022–2030 гг. оценивается в 539 млрд руб. В 2022–2030 гг. будет сдано пять универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Они должны заменить советские ледоколы «Вайгач», «Таймыр», «Ямал» и «50 лет Победы». Головной ледокол «Арктика» проекта 22220 сдан в октябре 2020 г., второй серийный ледокол «Сибирь» – в конце 2021 г. Третий ледокол «Урал» будет сдан в 2022 г. Ранее сообщалось, что его ходовые испытания планируется начать уже в сентябре. В 2022–2027 гг. также планируется строительство более мощного головного ледокола проекта 10510 «Лидер», а в 2023–2030 гг. – еще четырех ледоколов.