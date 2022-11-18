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Медведев обещал не допустить дефицита атомных ледоколов к 2030 году

Риски возникают из-за переносов сроков строительства на фоне нехватки комплектующих
Арина Литова
Павел Львов / РИА Новости

Россия к 2030 г. может столкнуться с дефицитом ледоколов из-за старения атомного флота, сообщил 18 ноября зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике.

Медведев пояснил, что половина группировки из шести судов ледокольного флота под управлением госкорпорации «Росатом» (оператор Северного морского пути; управляет ФГУП «Атомфлот») была построена по устаревшим технологиям, их срок службы неоднократно продлевался и к 2026-2027 гг. они уже выработают свой ресурс. «Если в ближайшее время их не заменить новыми судами по современным проектам, а такие проекты, как известно, есть, они реализуются, то к 2030 г. есть риск столкнуться с дефицитом ледокольных мощностей», – приводит его слова «РИА Новости».

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Дефицит вероятен из-за отставания от графика строительства и срывов сроков по контрактам, объяснил Медведев. Зампред Совбеза при этом подчеркнул, что Россия не допустит нехватки этих судов. По его словам, в 2020-2021 гг. в эксплуатацию были введены два ледокола, в скором времени в строй встанет еще одно судно. До конца этого года же планируется заключение контракта на строительство еще двух ледоколов, добавил Медведев.

В августе правительство утвердило стратегический документ для развития Северного морского пути (СМП) – дорожную карту до 2035 г. стоимостью почти 1,8 трлн руб. Мероприятия плана разбиты по пяти ключевым направлениям: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность, управление и развитие судоходства.

Правительство по-прежнему делает ставку на развитие Арктики и СМП, считая этот маршрут приоритетным. 16 ноября премьер Михаил Мишустин на форуме «Транспорт России» напоминал о необходимости достижения целевого показателя перевозок по Севморпути в 80 млн т грузов к 2024 г. Менеджеры «Росатома» в разное время говорили о планах перевезти по СМП в 2022 г. 32-33 млн т грузов.

Общий объем финансирования развития ледокольного флота на 2022–2030 гг. оценивается в 539 млрд руб. В 2022–2030 гг. будет сдано пять универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Они должны заменить советские ледоколы «Вайгач», «Таймыр», «Ямал» и «50 лет Победы». Головной ледокол «Арктика» проекта 22220 сдан в октябре 2020 г., второй серийный ледокол «Сибирь» – в конце 2021 г. Третий ледокол «Урал» будет сдан в 2022 г. Ранее сообщалось, что его ходовые испытания планируется начать уже в сентябре. В 2022–2027 гг. также планируется строительство более мощного головного ледокола проекта 10510 «Лидер», а в 2023–2030 гг. – еще четырех ледоколов.

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Контракт на строительство ледокола «Арктика» был заключен еще в 2012 г., исполнитель — Балтийский завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК). Стоимость проекта — 37 млрд руб., средства были выделены из федерального бюджета. Первоначально «Арктику» планировали передать «Атомфлоту» в 2017 г. Но срок сдачи перенесли на 2019 г., затем — еще на год. Основной проблемой строительства «Арктики» стали паротурбинные установки: первоначально их должен был строить украинский Харьковский турбинный завод, но после 2014 г. заказ был передан на петербургский «Киров-Энергомаш» (КЭМ). ОСК также сообщала о проблемах с изготовлением систем электродвижения.

Срок сдачи «Сибири» также сдвигался, изначально ее планировалось передать «Атомфлоту» еще в 2019 г., но его сместили на два года по решению президента России Владимира Путина. ОСК поясняла, что в процессе строительства возникли проблемы с корректировкой рабочей конструкторской документации, неудовлетворительным темпом электромонтажных работ, а также с отставанием по поставке и монтажу тех же паротурбинных установок.

О дефиците ледоколов ранее неоднократно говорили в «Росатоме». Замгендиректора госкорпорации, руководитель дирекции СМП Вячеслав Рукша в прошлом году отмечал, что к 2030 г. для круглогодичной навигации по СМП России нужно иметь семь, а лучше 12-14 ледоколов. По его словам, к этому времени в эксплуатации будет только 5 ледоколов, с которыми продлить навигацию по СМП получится только с 8 до 9 месяцев. 

При этом проблемы со строительством наблюдаются не только в части ледоколов. Российские корабелы не успевают построить рыболовецкие суда в рамках программы инвестиционных квот («Ведомости» рассказывали об этом 21 апреля). Сроки строительства таких судов продлили на два года, писали «Ведомости» 13 мая.

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Генеральный директор ОСК Алексей Рахманов на форуме «Транспортная неделя - 2022» 16 ноября сообщил журналистам, что корпорация планирует передать заказчикам 17 из 21 гражданских судов, сдача которых была запланирована на 2022 г. Не будут сданы в срок несколько сухогрузов проекта RSD59, так как для них не были доставлены необходимые комплектующие. Задерживается и передача заказчикам ряда рыболовецких судов, поскольку на их пусконаладку не приехали специалисты, объяснил Рахманов.

Представитель ОСК сказал «Ведомостям», что риск возникновения дефицита атомного ледокольного флота в первую очередь связан с «возросшими потребностями в ледокольных проводках по Севморпути». Строительство ледоколов «Якутия» и «Чукотка» (оба – проект 22220) продолжается согласно графику, отметили в корпорации. Но, по словам собеседника из ОСК, по отдельным узлам и комплектующим при строительстве атомных ледоколов были задержки поставок. О каких комплектующих идет речь, в корпорации не уточнили. «Балтийский завод в настоящее время переведен на двухсменный график», – заключили в ОСК.

Стоимость строительства «Якутии» и «Чукотки» составляет 100 млрд руб., 45 млрд руб. из которых выделено из бюджета, остальная часть — средства «Росатома». «Якутию» планируют сдать в 2024 г., «Чукотку» — в 2026 г.

В «Росатоме» от комментариев отказались.

Ведущий эксперт «Финам Менеджмента» Дмитрий Баранов отмечает, что ледоколы – один из самых сложных типов судов в строительстве, так что перенос сроков их сдачи «не является удивительным». Эксперт предполагает, что задержки в строительстве могут быть связаны с санкциями, из-за которых сократились поставки деталей и узлов иностранного производства. «Также перенос сроков сдачи ледоколов может быть связан с намерением заменить иностранное оборудование на отечественное», – добавил Баранов.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что основной проблемой при строительстве атомных ледоколов является нехватка из-за санкций элементной базы для радионавигационного оборудования, а также контрольно-измерительной аппаратуры. «Кроме того, иногда возникают претензии к качеству работы отдельных узлов, которые требуют перепроектирования, отдельные проблемы есть с качественной нержавеющей сталью», – добавляет Гришунин. 

Баранов также допускает, что для строительства ледоколов может быть выделено дополнительное финансирование, в том числе для производства для них отечественного оборудования. Гришунин уверен, что говорить о дополнительном финансировании пока рано, но традиционно сдвиг срока сдачи судна на год ведет к его удорожанию на 7-10%. Исходя из этой оценки, можно предполагать, что в случае переноса сроков сдачи «Якутии» и «Чукотки» на год их стоимость может возрасти до 110 млрд. руб.

По мнению директора консультационной компании «Гекон» Михаила Григорьева, сейчас переносы сроков строительства ледоколов незначительны. Основными проблемами при оценке потребности в новых ледоколах, по мнению эксперта, являются неопределенность судопотока крупных арктических проектов на восток, а также отсутствие четкой стратегии и тактики ледокольного сопровождения судов в восточном секторе СМП.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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