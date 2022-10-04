Власти Финляндии не дали экспортную лицензию на ледокол для «Норникеля»Компании придется заказывать судно на российской верфи
Министерство иностранных дел Финляндии отказало местной верфи Helsinki Shipyard Oy в выдаче экспортной лицензии по проекту строительства ледокола для российского «Норникеля», сообщила 4 октября пресс-служба верфи.
«Согласно информации, полученной от министерства иностранных дел, МИД принял отрицательное решение по вопросу экспортной лицензии 30 сентября 2022 г.», – отмечают в Helsinki Shipyard. Такая лицензия необходима для получения разрешения на экспорт судна в условиях санкций. «Ведомости» направили запрос в компанию.
3 октября о приостановке проекта строительства ледокола в Финляндии сообщил сам «Норникель». Поставщики оборудования для ледокола не отгрузили его верфи: компания ABB должна была поставить винторулевые колонки, Wartsila – двигатели, не было отгружено и СПГ-оборудование, говорил директор департамента логистики компании Равиль Насыбуллов.
Он добавил, что финская сторона сейчас пытается оформить лицензию от Еврокомиссии на экспорт продукции в Россию.
Helsinki Shipyard получила заказ на ледокол для «Норникеля» в январе этого года. Предполагалось, что новое судно сможет работать на сжиженном природном газе (СПГ) и дизеле с низким содержанием серы. Его должны были передать «Норникелю» к зимнему сезону 2025 г. Банк «Санкт-Петербург» предоставил верфи банковские гарантии в рамках контракта на сумму 76,8 млн евро, сообщала в феврале пресс-служба кредитной организации.
В качестве альтернативы «Норникель» планирует заказать еще один ледокол в рамках трехстороннего соглашения с «Росатомом» и Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (ДЦСС), рассказал Насыбуллов агентству «ПортНьюс». ДЦСС принадлежит «Роснефти» и включает в себя основные судоремонтные и судостроительные производственные мощности Дальневосточного федерального округа.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу «Роснефти». Тогда же топ-менеджер говорил, что «Норникель»рассматривает создание собственного флота, чтобы обеспечить экспорт продукции. «Потенциально этот флот также можно задействовать для ввоза импортной продукции с азиатских рынков», — отметил Насыбуллов (цитата по ТАСС).
Сейчас у «Норникеля» шесть судов усиленного ледового класса (Arc7): пять контейнеровозов типа «Норильский никель» и танкер «Енисей». Эти суда могут преодолевать без сопровождения ледокола арктические льды толщиной до 1,5 м. В прошлом году сухогрузы компании перевезли 1,4 млн т продукции (из них 1,2 млн т для «Норникеля») и 266 000 т наливных грузов (из них 101 000 т – газовый конденсат), говорится в отчете компании за 2021 г.
Представитель «Норникеля» сказал «Ведомостям», что потребность компании в ледокольном сопровождении «составляет 2,5 ледокола». Сейчас у «Норникеля», по словам собеседника, заключен долгосрочный договор с «Росатомфлотом» до 2027 г. с продлением до 2029 г. на услуги атомного ледокола типа «Таймыр/Вайгач». Для работ также привлекается дизельный ледокол «Адмирал Макаров», который в 2024 г. планировалось заменить на ледокол от Helsinki Shipyard.
Собеседник объяснил, что соглашение с ДЦСС и «Росатомом» приведет к замене «Вайгача» и даст возможность построить еще один ледокол на замену финскому. В этом году был достроен первый атомный ледокол серии 22220 «Сибирь», который «Норникель» использует совместно с «Роснефтью», добавил представитель металлургической компании.
Финская Helsinki Shipyard Oy на 100% принадлежит Algador Holdings Ltd (AHL). Владельцы AHL – Ришат Баутдинов и Владимир Касьяненко, структуры которых управляют крупнейшим в России речным круизным оператором – «Водоходъ». Верфь была образована в 2010 г. и начала свою деятельность в 2011 г. С 2014 г. по май 2019 г. финская верфь принадлежала российской Объединенной судостроительной корпорация (ОСК). «Ведомости» направили запрос в ОСК.
За время своей работы Helsinki Shipyard поставила в Россию девять ледокольных судов, в том числе контейнеровоз «Норильский никель» в 2006 г., судно для Минтранса РФ в 2007 г., и семь судов для «Совкомфлота» в 2010-2018 гг. Сейчас верфь строит третье судно серии Vega (SH Diana) и готовится к его спуску на воду, говорил в сентябре генеральный директор Helsinki Shipyard Ким Салми.
Ситуация со строительством ледоколов на СПГ будет непростой, поскольку российские верфи сейчас очень загружены, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Руководитель рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин добавил, чтобы уложиться в сроки, в которые судно требуется «Норникелю», в России «придется собрать ледокол крупноузловым методом» из зарубежных комплектующих.
Гришунин видит выход из сложившейся ситуации в наращивании собственных мощностей и более тесной кооперации с китайскими партнерами. «В Китае давно освоена технология строительства СПГ-танкеров, так что проблем с поставщиками технологий быть не должно», – считает эксперт.
По оценкам Бурмистрова, сроки завершения строительства ледокола «могут сдвинуться на два-три года». Средняя стоимость дизельного ледокола без учета переноса строительства составляет $250-300 млн, уточняет Гришунин.
«Норникель» может потребовать от Helsinki Shipyard уплаты неустойки, однако такие вопросы редко решаются в досудебном порядке и могут перерасти в затяжной спор, считает управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт.