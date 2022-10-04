Власти Финляндии не дали экспортную лицензию на ледокол для «Норникеля»

Сейчас у «Норникеля» шесть судов усиленного ледового класса (Arc7): пять контейнеровозов типа «Норильский никель» и танкер «Енисей». Эти суда могут преодолевать без сопровождения ледокола арктические льды толщиной до 1,5 м. В прошлом году сухогрузы компании перевезли 1,4 млн т продукции (из них 1,2 млн т для «Норникеля») и 266 000 т наливных грузов (из них 101 000 т – газовый конденсат), говорится в отчете компании за 2021 г.