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Минобороны сообщило о выводе на орбиту запущенного с Плесецка спутника

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Спутник Минобороны, запущенный ранее сегодня с космодрома Плесецк, успешно выведен на орбиту, сообщила пресс-служба военного ведомства.

«В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат" и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС», — говорится в сообщении министерства.

В пресс-службе добавили, что выведение аппарата на расчетную орбиту прошло в штатном режиме. Спутник получил название «Космос-2564».

Пуск состоялся ранее сегодня с использованием ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б».

Ранее по теме: Минобороны сообщило о новом пуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с Плесецка

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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