Минобороны сообщило о выводе на орбиту запущенного с Плесецка спутника
Спутник Минобороны, запущенный ранее сегодня с космодрома Плесецк, успешно выведен на орбиту, сообщила пресс-служба военного ведомства.
«В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат" и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС», — говорится в сообщении министерства.
В пресс-службе добавили, что выведение аппарата на расчетную орбиту прошло в штатном режиме. Спутник получил название «Космос-2564».
Пуск состоялся ранее сегодня с использованием ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б».