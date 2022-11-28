Минобороны сообщило о новом пуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с Плесецка
Воздушно-космические силы России сегодня осуществили новый пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом с космодрома Плесецк, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«В 18:17 с государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», – говорится в сообщении.
В начале ноября Минобороны сообщило об успешном запуске с Плесецка ракеты «Союз-2.1б» с военным спутником, которому присвоили порядковый номер «Космос-2563». До этого в октябре легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» вывела на орбиту спутник «Космос-2560» в интересах Минобороны России.
Ранее сообщалось, что правительство планирует увеличить финансирование Федеральной космической программы (ФКП) в 2023, 2024 и 2025 гг. на общую сумму свыше 73 млрд руб.
Предполагается, что дополнительные бюджетные ассигнования пойдут на поставку продукции в целях обеспечения заданий государственного оборонного заказа (ГОЗ), а также на проведение исследований в области разработки вооружения, военной и специальной техники и военно-технического имущества в целях создания перспективных средств выведения и космических аппаратов, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2023–2025 гг.
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