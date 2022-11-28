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Минобороны сообщило о новом пуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с Плесецка

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Воздушно-космические силы России сегодня осуществили новый пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом с космодрома Плесецк, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«В 18:17 с государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», – говорится в сообщении.

В начале ноября Минобороны сообщило об успешном запуске с Плесецка ракеты «Союз-2.1б» с военным спутником, которому присвоили порядковый номер «Космос-2563». До этого в октябре легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» вывела на орбиту спутник «Космос-2560» в интересах Минобороны России. 

Ранее сообщалось, что правительство планирует увеличить финансирование Федеральной космической программы (ФКП) в 2023, 2024 и 2025 гг. на общую сумму свыше 73 млрд руб.

Предполагается, что дополнительные бюджетные ассигнования пойдут на поставку продукции в целях обеспечения заданий государственного оборонного заказа (ГОЗ), а также на проведение исследований в области разработки вооружения, военной и специальной техники и военно-технического имущества в целях создания перспективных средств выведения и космических аппаратов, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2023–2025 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных