Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на орбиту
Военный спутник, запущенный ранее сегодня ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк, в расчетное время вышел на целевую орбиту, передает пресс-служба Минобороны РФ.
«В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат» и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме. Космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2563».
16 октября стало известно, что легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» вывела на орбиту спутник «Космос-2560» в интересах Минобороны России
9 августа 2022 г. с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с иранским спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Хайям». Также ракета доставила в космос 16 малых аппаратов.
Ранее сообщалось, что правительство планирует увеличить финансирование Федеральной космической программы (ФКП) в 2023, 2024 и 2025 гг. на общую сумму свыше 73 млрд руб.
Предполагается, что дополнительные бюджетные ассигнования пойдут на поставку продукции в целях обеспечения заданий государственного оборонного заказа (ГОЗ), а также на проведение исследований в области разработки вооружения, военной и специальной техники и военно-технического имущества в целях создания перспективных средств выведения и космических аппаратов, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2023–2025 гг.
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