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«Цифровая экономика» разрабатывает хартию этики для сервисов размещения объявлений

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АНО «Цифровая экономика» разрабатывает хартию профессиональной этики для сервисов размещения объявлений (классифайдов). Об этом сообщил гендиректор организации Сергей Плуготаренко.

«Она призвана заложить ключевые принципы социально-ответственного саморегулирования отрасли размещения объявлений, с тем чтобы на их основе развивать и улучшать взаимовыгодную и безопасную среду взаимодействия потребителей и бизнеса», — пояснил он. Плуготаренко добавил, что «Цифровая экономика» сотрудничает с отраслью и регуляторами. 

Хартия будет включать в себя принципы саморегулирования, общие и специальные требования к профессиональной этике и механизмы реализации, отметил гендиректор. Речь в том числе идет о возможном создании экспертного совета участников хартии.

Для участников кодекса определены следующие принципы: прозрачность взаимодействия с пользователями, защита персональных данных, противодействие размещению противоправного контента и создание среды доверия для пользователей.

Плуготаренко уточнил, что следующим шагом станет подписание хартии и создание экспертного совета. Он выразил надежду, что отрасль и государство поддержат организацию в вопросе этического кодекса.

Аналогичный документ для саморегулирования в декабре 2019 г. подписали российские банки, телеком-операторы и крупнейшие интернет-компании, в том числе «Газпром-медиа», VK Group (на тот момент Mail.ru Group), «Яндекс», «Мегафон», «Тинькофф банк» и Сбербанк. Кодекс этики определяет принципы обмена данными между компаниями, трансграничную передачу данных, правила их хранения и обработки в соответствии с законодательством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных