«Цифровая экономика» разрабатывает хартию этики для сервисов размещения объявлений

Аналогичный документ для саморегулирования в декабре 2019 г. подписали российские банки, телеком-операторы и крупнейшие интернет-компании, в том числе «Газпром-медиа», VK Group (на тот момент Mail.ru Group), «Яндекс», «Мегафон», «Тинькофф банк» и Сбербанк. Кодекс этики определяет принципы обмена данными между компаниями, трансграничную передачу данных, правила их хранения и обработки в соответствии с законодательством.