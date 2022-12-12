«Цифровая экономика» разрабатывает хартию этики для сервисов размещения объявлений
АНО «Цифровая экономика» разрабатывает хартию профессиональной этики для сервисов размещения объявлений (классифайдов). Об этом сообщил гендиректор организации Сергей Плуготаренко.
«Она призвана заложить ключевые принципы социально-ответственного саморегулирования отрасли размещения объявлений, с тем чтобы на их основе развивать и улучшать взаимовыгодную и безопасную среду взаимодействия потребителей и бизнеса», — пояснил он. Плуготаренко добавил, что «Цифровая экономика» сотрудничает с отраслью и регуляторами.
Хартия будет включать в себя принципы саморегулирования, общие и специальные требования к профессиональной этике и механизмы реализации, отметил гендиректор. Речь в том числе идет о возможном создании экспертного совета участников хартии.
Для участников кодекса определены следующие принципы: прозрачность взаимодействия с пользователями, защита персональных данных, противодействие размещению противоправного контента и создание среды доверия для пользователей.
Плуготаренко уточнил, что следующим шагом станет подписание хартии и создание экспертного совета. Он выразил надежду, что отрасль и государство поддержат организацию в вопросе этического кодекса.
Аналогичный документ для саморегулирования в декабре 2019 г. подписали российские банки, телеком-операторы и крупнейшие интернет-компании, в том числе «Газпром-медиа», VK Group (на тот момент Mail.ru Group), «Яндекс», «Мегафон», «Тинькофф банк» и Сбербанк. Кодекс этики определяет принципы обмена данными между компаниями, трансграничную передачу данных, правила их хранения и обработки в соответствии с законодательством.