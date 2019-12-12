Российские компании подписали кодекс этики использования данных
Российские банки, телеком-операторы и крупнейшие интернет-компании на неделе российского интернета (форум, посвященный развитию технологий, интернет-индустрии и телекоммуникаций в России) договорились о принципах работы с данными. Документ подписали «Газпром-медиа», Mail.ru Group, «Яндекс», «Мегафон», «Тинькофф банк», Сбербанк, Газпромбанк, разработчик облачных сервисов oneFactor, группа QIWI, группа ВТБ, Вымпелком, «Ростелеком», МТС, Институт развития интернета, а также аналитический центр при правительстве. Инициатором разработки этого документа еще в 2017 г. стала Ассоциация больших данных (АБД).
Кодекс станет дополнением к существующему регулированию в области обращения со всеми типами данных, объясняет президент АБД Анна Серебряникова. «Это документ для саморегулирования, он не носит жесткого административного характера, – заявила она. – Следить за соблюдением кодекса будет совет, но он не предполагает использования инструментов государственного контроля». По ее словам, целью создания кодекса является развитие «осознанности и добросовестности бизнеса», а также налаживание диалога с государством и защита интересов граждан в вопросе обращения с данными.
Положения кодекса определяют принципы обмена данными между компаниями, трансграничную передачу данных, правила их хранения и обработки в соответствии с законодательством. Также в документе говорится, что компании должны руководствоваться принципами добросовестности и профессиональной ответственности. Соблюдение этих принципов предполагает в том числе предоставление по запросам государственных органов объективной и достоверной информации о деятельности компании, подлежащей раскрытию в соответствии с действующим законодательством, и использование механизмов взаимного и общественного контроля участников рынка данных.
Документ будет распространяться на работу со всеми разновидностями данных: от пользовательских до промышленных. Речь идет не только о персональных данных, объясняет Серебряникова: большая часть данных, которыми пользуются операторы и интернет-компании, анонимизированы. «Но мы ежедневно даем согласие на обработку данных, не понимая и не вдаваясь в подробности, на что именно мы соглашаемся», – говорит президент АБД.
Кодекс сделает рынок данных более прозрачным, считают представители бизнеса. «Цифровые услуги обеспечивают огромные возможности для экономики, но при этом ставят перед нами новые морально-этические вопросы. "Мегафон" поддерживает принятие этого кодекса, объединяющего ведущие компании с общими принципами ведения бизнеса», – заявил гендиректор оператора Геворк Вермишян. Кодекс снизит регуляторное давление на бизнес и повысит общую грамотность в вопросах данных всех игроков рынка, государства и пользователей, соглашаются представители оператора «Вымпелком» и Mail.ru Group. «Эти правила позволят всем работать в единой парадигме», – уверен представитель МТС.