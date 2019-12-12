Российские компании подписали кодекс этики использования данных

Кодекс станет дополнением к существующему регулированию в области обращения со всеми типами данных, объясняет президент АБД Анна Серебряникова. «Это документ для саморегулирования, он не носит жесткого административного характера, – заявила она. – Следить за соблюдением кодекса будет совет, но он не предполагает использования инструментов государственного контроля». По ее словам, целью создания кодекса является развитие «осознанности и добросовестности бизнеса», а также налаживание диалога с государством и защита интересов граждан в вопросе обращения с данными.