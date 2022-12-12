Китай подал иск в ВТО против США из-за экспортных ограничений на чипы
Пекин обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с иском против Вашингтона из-за принятых США мер экспортного контроля над чипами и другой продукцией, говорится в сообщении юридического департамента министерства коммерции КНР.
«Подача Китаем иска в ВТО призвана решить проблемы Китая с помощью юридических средств и является необходимым способом защиты его законных прав и интересов», – заявили там.
В ведомстве отметили, что США злоупотребляют в последние годы мерами экспортного контроля, препятствуя тем самым международной торговле чипами и нанося ущерб глобальной экономике. Пекин также надеется на отказ Вашингтона от своей политики и сохранение взаимовыгодной торговли между США и Китаем.
Ранее США запретили поставку в КНР чипов для технологий искусственного интеллекта и суперкомпьютеров, оборудования для их производства, а также для производства широкой номенклатуры логических микросхем и карт памяти. Кроме того, американские власти запретили передачу передовых разработок крупнейшему китайскому производителю карт флеш-памяти Yangtze Memory Technologies.
Помимо этого американским гражданам и резидентам (владельцам грин-карт) теперь необходимо получать лицензии, для того чтобы работать топ-менеджерами в полупроводниковой промышленности КНР. Имеется в виду разработка, производство или использование интегральных схем. В начале августа же президент США Джо Байден подписал закон о выделении субсидий на $52 млрд на развитие производства полупроводников в стране.