Китай подал иск в ВТО против США из-за экспортных ограничений на чипы

Помимо этого американским гражданам и резидентам (владельцам грин-карт) теперь необходимо получать лицензии, для того чтобы работать топ-менеджерами в полупроводниковой промышленности КНР. Имеется в виду разработка, производство или использование интегральных схем. В начале августа же президент США Джо Байден подписал закон о выделении субсидий на $52 млрд на развитие производства полупроводников в стране.