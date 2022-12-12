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Технологии

Китай подал иск в ВТО против США из-за экспортных ограничений на чипы

Ведомости

Пекин обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с иском против Вашингтона из-за принятых США мер экспортного контроля над чипами и другой продукцией, говорится в сообщении юридического департамента министерства коммерции КНР.

«Подача Китаем иска в ВТО призвана решить проблемы Китая с помощью юридических средств и является необходимым способом защиты его законных прав и интересов», – заявили там.

В ведомстве отметили, что США злоупотребляют в последние годы мерами экспортного контроля, препятствуя тем самым международной торговле чипами и нанося ущерб глобальной экономике. Пекин также надеется на отказ Вашингтона от своей политики и сохранение взаимовыгодной торговли между США и Китаем.

Ранее США запретили поставку в КНР чипов для технологий искусственного интеллекта и суперкомпьютеров, оборудования для их производства, а также для производства широкой номенклатуры логических микросхем и карт памяти. Кроме того, американские власти запретили передачу передовых разработок крупнейшему китайскому производителю карт флеш-памяти Yangtze Memory Technologies.

Помимо этого американским гражданам и резидентам (владельцам грин-карт) теперь необходимо получать лицензии, для того чтобы работать топ-менеджерами в полупроводниковой промышленности КНР. Имеется в виду разработка, производство или использование интегральных схем. В начале августа же президент США Джо Байден подписал закон о выделении субсидий на $52 млрд на развитие производства полупроводников в стране.

Ранее по теме: США ограничили участие своих граждан в разработке китайских чипов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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