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Минцифры предупредило о массовых угонах аккаунтов в Telegram

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предупредило о массовых угонах аккаунтов в Telegram. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры.

«17 декабря пользователи мессенджера столкнулись с массовыми попытками кражи их аккаунтов», – говорится в сообщении министерства.

В Минцифры также рассказали, какой схемой пользуются злоумышленники: пользователю приходит сообщение от человека из списка контактов якобы с подарком – подпиской на Telegram Premium. Если пользователь принимает подарок, ему приходит код авторизации, который нужно ввести якобы для того, чтобы активировать подписку. После ввода кода аккаунт открывается у злоумышленника. «Новый аккаунт тут же рассылает подобные сообщения по всему списку контактов и удаляет их из списка отправленных. При этом у получателей сообщение остается», – уточняют в Минцифры.

В министерстве отметили, что для безопасности аккаунта следует включить двухфакторную аутентификацию.

«При угоне аккаунта непонятно, скачивается ли при этом вся переписка и какие еще действия происходят. Чтобы обезопасить себя от кражи аккаунта, включите в мессенджере двухфакторную аутентификацию и не переходите по подозрительным ссылкам», – предупреждают в Минцифры.

27 октября на специальной платформе Fragment, запущенной Telegram, появилась возможность покупать имена пользователей мессенджера. Для того чтобы получить желаемый юзернейм, пользователи делают ставки. Пользователь с максимальной ставкой на момент окончания аукциона становится обладателем юзернейма. Время проведения аукциона — неделя. Уточняется, что минимальная ставка зависит от длины имени пользователя: чем короче, тем больше начальная ставка. Так, минимальная сумма для юзернейма в четыре буквы составляет 10 000 Toncoin (около $19 000). В случае если юзернейм так и не найдет покупателя, то его начальная ставка будет ежедневно снижаться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных