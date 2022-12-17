Минцифры предупредило о массовых угонах аккаунтов в Telegram

В Минцифры также рассказали, какой схемой пользуются злоумышленники: пользователю приходит сообщение от человека из списка контактов якобы с подарком – подпиской на Telegram Premium. Если пользователь принимает подарок, ему приходит код авторизации, который нужно ввести якобы для того, чтобы активировать подписку. После ввода кода аккаунт открывается у злоумышленника. «Новый аккаунт тут же рассылает подобные сообщения по всему списку контактов и удаляет их из списка отправленных. При этом у получателей сообщение остается», – уточняют в Минцифры.