Минцифры предупредило о массовых угонах аккаунтов в Telegram
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предупредило о массовых угонах аккаунтов в Telegram. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры.
«17 декабря пользователи мессенджера столкнулись с массовыми попытками кражи их аккаунтов», – говорится в сообщении министерства.
В Минцифры также рассказали, какой схемой пользуются злоумышленники: пользователю приходит сообщение от человека из списка контактов якобы с подарком – подпиской на Telegram Premium. Если пользователь принимает подарок, ему приходит код авторизации, который нужно ввести якобы для того, чтобы активировать подписку. После ввода кода аккаунт открывается у злоумышленника. «Новый аккаунт тут же рассылает подобные сообщения по всему списку контактов и удаляет их из списка отправленных. При этом у получателей сообщение остается», – уточняют в Минцифры.
В министерстве отметили, что для безопасности аккаунта следует включить двухфакторную аутентификацию.
«При угоне аккаунта непонятно, скачивается ли при этом вся переписка и какие еще действия происходят. Чтобы обезопасить себя от кражи аккаунта, включите в мессенджере двухфакторную аутентификацию и не переходите по подозрительным ссылкам», – предупреждают в Минцифры.
27 октября на специальной платформе Fragment, запущенной Telegram, появилась возможность покупать имена пользователей мессенджера. Для того чтобы получить желаемый юзернейм, пользователи делают ставки. Пользователь с максимальной ставкой на момент окончания аукциона становится обладателем юзернейма. Время проведения аукциона — неделя. Уточняется, что минимальная ставка зависит от длины имени пользователя: чем короче, тем больше начальная ставка. Так, минимальная сумма для юзернейма в четыре буквы составляет 10 000 Toncoin (около $19 000). В случае если юзернейм так и не найдет покупателя, то его начальная ставка будет ежедневно снижаться.