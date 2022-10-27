В Telegram появилась возможность покупать имена пользователей мессенджера
На специальной платформе Fragment, запущенной Telegram, появилась возможность покупать имена пользователей мессенджера, сообщил основатель Telegram Павел Дуров.
Как заявил Дуров, аукционы на значимые имена пользователей уже проводятся. Ожидается, что в ближайшее время все пользователи смогут продавать свои существующие юзернеймы на Fragment. Дуров подчеркнул, что «власть начала переходить в руки пользователей». По его словам, впервые в истории социальных сетей появится «честный, прозрачный рынок имен пользователей».
Для того чтобы получить желаемый юзернейм, пользователи делают ставки. Пользователь с максимальной ставкой на момент окончания аукциона становится обладателем юзернейма. Время проведения аукциона — неделя. Уточняется, что минимальная ставка зависит от длины имени пользователя: чем короче, тем больше начальная ставка. Так, минимальная сумма для юзернейма в четыре буквы составляет 10 000 Toncoin (около $19 000). В случае если юзернейм так и не найдет покупателя, то его начальная ставка будет ежедневно снижаться.
В Telegram Usernames сообщили, что право собственности на приобретенные юзернеймы будет закреплено в неизменяемой бухгалтерской книге блокчейна TON.