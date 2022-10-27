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В Telegram появилась возможность покупать имена пользователей мессенджера

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На специальной платформе Fragment, запущенной Telegram, появилась возможность покупать имена пользователей мессенджера, сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

Как заявил Дуров, аукционы на значимые имена пользователей уже проводятся. Ожидается, что в ближайшее время все пользователи смогут продавать свои существующие юзернеймы на Fragment. Дуров подчеркнул, что «власть начала переходить в руки пользователей». По его словам, впервые в истории социальных сетей появится «честный, прозрачный рынок имен пользователей».

Для того чтобы получить желаемый юзернейм, пользователи делают ставки. Пользователь с максимальной ставкой на момент окончания аукциона становится обладателем юзернейма. Время проведения аукциона — неделя. Уточняется, что минимальная ставка зависит от длины имени пользователя: чем короче, тем больше начальная ставка. Так, минимальная сумма для юзернейма в четыре буквы составляет 10 000 Toncoin (около $19 000). В случае если юзернейм так и не найдет покупателя, то его начальная ставка будет ежедневно снижаться.

В Telegram Usernames сообщили, что право собственности на приобретенные юзернеймы будет закреплено в неизменяемой бухгалтерской книге блокчейна TON.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных