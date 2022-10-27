В Telegram появилась возможность покупать имена пользователей мессенджера

Для того чтобы получить желаемый юзернейм, пользователи делают ставки. Пользователь с максимальной ставкой на момент окончания аукциона становится обладателем юзернейма. Время проведения аукциона — неделя. Уточняется, что минимальная ставка зависит от длины имени пользователя: чем короче, тем больше начальная ставка. Так, минимальная сумма для юзернейма в четыре буквы составляет 10 000 Toncoin (около $19 000). В случае если юзернейм так и не найдет покупателя, то его начальная ставка будет ежедневно снижаться.