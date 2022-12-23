Meta выплатит рекордные $725 млн по делу о незаконной передаче персональных данных

Речь идет об иске, поданном пользователями Facebook в 2018 г. после того, как стало известно, что британская Cambridge Analytica, которая была связана с президентской кампанией Дональда Трампа в 2016 г., получила доступ к данным 87 млн подписчиков американской социальной сети. Bloomberg пишет, что соглашение Meta о выплате вышеупомянутого возмещения требует одобрения федерального судьи. Как отмечает агентство, данное решение компании на шаг приближает ее к урегулированию этого дела. В 2018 г. компания Cambridge Analytica была закрыта.