Meta выплатит рекордные $725 млн по делу о незаконной передаче персональных данных
Meta (признана экстремистской и запрещена на территории России) согласилась выплатить $725 млн для урегулирования давнего иска о незаконной передаче данных пользователей исследовательской компании Cambridge Analytica, пишет Bloomberg.
«Договоренность о такой сумме возмещения является крупнейшей из когда-либо достигнутых в коллективных исках о конфиденциальности данных. Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) еще никогда не платил такую сумму за урегулирование частного коллективного иска», — заявили истцы.
Речь идет об иске, поданном пользователями Facebook в 2018 г. после того, как стало известно, что британская Cambridge Analytica, которая была связана с президентской кампанией Дональда Трампа в 2016 г., получила доступ к данным 87 млн подписчиков американской социальной сети. Bloomberg пишет, что соглашение Meta о выплате вышеупомянутого возмещения требует одобрения федерального судьи. Как отмечает агентство, данное решение компании на шаг приближает ее к урегулированию этого дела. В 2018 г. компания Cambridge Analytica была закрыта.
В заявлении Meta говорится, что компания стремилась к разрешению конфликта, поскольку это отвечает «интересам сообщества и акционеров». Вместе с тем Meta за последние три года пересмотрела свой подход к личным данным пользователей и внедрила комплексную программу для защиты конфиденциальной информации.
Bloomberg сообщает, что в августе компания Meta согласилась урегулировать дело Cambridge Analytica, но в то время не были раскрыты конкретные условия.