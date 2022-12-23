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Meta выплатит рекордные $725 млн по делу о незаконной передаче персональных данных

Ведомости

Meta (признана экстремистской и запрещена на территории России) согласилась выплатить $725 млн для урегулирования давнего иска о незаконной передаче данных пользователей исследовательской компании Cambridge Analytica, пишет Bloomberg.

«Договоренность о такой сумме возмещения является крупнейшей из когда-либо достигнутых в коллективных исках о конфиденциальности данных. Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) еще никогда не платил такую сумму за урегулирование частного коллективного иска», — заявили истцы.

Речь идет об иске, поданном пользователями Facebook в 2018 г. после того, как стало известно, что британская Cambridge Analytica, которая была связана с президентской кампанией Дональда Трампа в 2016 г., получила доступ к данным 87 млн подписчиков американской социальной сети. Bloomberg пишет, что соглашение Meta о выплате вышеупомянутого возмещения требует одобрения федерального судьи. Как отмечает агентство, данное решение компании на шаг приближает ее к урегулированию этого дела. В 2018 г. компания Cambridge Analytica была закрыта.

В заявлении Meta говорится, что компания стремилась к разрешению конфликта, поскольку это отвечает «интересам сообщества и акционеров». Вместе с тем Meta за последние три года пересмотрела свой подход к личным данным пользователей и внедрила комплексную программу для защиты конфиденциальной информации.

Bloomberg сообщает, что в августе компания Meta согласилась урегулировать дело Cambridge Analytica, но в то время не были раскрыты конкретные условия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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