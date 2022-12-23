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Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных водителей «Ситимобила»

Ведомости

Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных водителей «Ситимобила». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ведомство. 

«Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных в компании «Ситимобил», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня в сети появились сообщения, что в открытый доступ попало свыше 4000 фотографий паспортов водителей службы такси «Ситимобил». Позже факт утечки «Ведомостям» подтвердил представитель компании. «Ситимобил» начала внутреннее расследование.

В компании отметили, что берут на себя ответственность за произошедшее. Собеседник «Ведомостей» добавил, что компания готовится уведомить об утечке Роскомнадзор.

В Роскомнадзоре напомнили, что по закону компания должна уведомить ведомство об утечке данных в течение суток. Пока что, по состоянию на 15.00, такой информации от «Ситимобила» не поступало, уточнили в ведомстве. 

По данным Data1eaks, утечка стала возможной благодаря тому, что фотографии документов таксистов находились в открытом доступе на сервере, путь к которому относится к доменной зоне city-mobil.ru. После того как об утечке стало известно, доступ к хранилищу был закрыт компанией, рассказал основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных