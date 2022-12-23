Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных водителей «Ситимобила»
Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных водителей «Ситимобила». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ведомство.
«Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных в компании «Ситимобил», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня в сети появились сообщения, что в открытый доступ попало свыше 4000 фотографий паспортов водителей службы такси «Ситимобил». Позже факт утечки «Ведомостям» подтвердил представитель компании. «Ситимобил» начала внутреннее расследование.
В компании отметили, что берут на себя ответственность за произошедшее. Собеседник «Ведомостей» добавил, что компания готовится уведомить об утечке Роскомнадзор.
В Роскомнадзоре напомнили, что по закону компания должна уведомить ведомство об утечке данных в течение суток. Пока что, по состоянию на 15.00, такой информации от «Ситимобила» не поступало, уточнили в ведомстве.
По данным Data1eaks, утечка стала возможной благодаря тому, что фотографии документов таксистов находились в открытом доступе на сервере, путь к которому относится к доменной зоне city-mobil.ru. После того как об утечке стало известно, доступ к хранилищу был закрыт компанией, рассказал основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.