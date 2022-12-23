Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных водителей «Ситимобила»

По данным Data1eaks, утечка стала возможной благодаря тому, что фотографии документов таксистов находились в открытом доступе на сервере, путь к которому относится к доменной зоне city-mobil.ru. После того как об утечке стало известно, доступ к хранилищу был закрыт компанией, рассказал основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.