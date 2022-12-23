Злоумышленники украли сканы паспортов водителей «Ситимобила»

При этом воспользоваться копией паспорта для оформления займа или кредита не выйдет, утверждает Юракова, так как ни одна финансовая организация не имеет права принять ее в качестве документа удостоверяющего личность без предъявления оригинала. Но в случае если заем оформляется на небольшую сумму (до 15 000 руб.), то финансовой организацией может быть предусмотрена упрощенная схема идентификации заемщика, когда необходимо предъявить скан паспорта и фото с оригиналом, предупреждает эксперт. Для этой цели, по ее словам, мошенники могут изготовить поддельный паспорт.