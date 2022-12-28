В Kaspersky предупредили о новой схеме «угона» аккаунта в Telegram
Мошенники начали активно использовать новую схему «угона» учетной записи в мессенджере Telegram, сообщили в «Лаборатории Касперского».
Новая схема заключается в том, что пользователя мессенджера кто-то из списка контактов просит принять участие в некоем голосовании и присылает ссылку на сайт. В «Лаборатории Касперского» отметили, что сообщение присылает не знакомый из контакт-листа, а злоумышленник, который до этого украл его учетную запись. Сама ссылка сделана при помощи сервиса для сокращения ссылок, а сайт мошенника «выглядит крайне скромно» с сообщением «Заходите и голосуйте за конкурсантов», сообщили в компании.
Для учета голосов пользователя требуют ввести его номер телефона и код верификации. После того, как жертва введет пароль из СМС, программа злоумышленника входит в учетную запись Telegram с нового устройства. Защитный механизм мессенджера высылает код подтверждения на номер телефона или компьютер. Если пользователь введет код на сайте мошенников, то те получат «полное право распоряжаться вашей учетной записью».
В «Лаборатории Касперского» призвали пользователей мессенджера быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам. А для защиты учетной записи в компании порекомендовали включить в Telegram двухфакторную аутентификацию. В случае если пользователь попался на уловку злоумышленника, необходимо быстро зайти в меню «Настройки», затем - в «Активные сессии» и нажать на кнопку «Завершить все другие сеансы».