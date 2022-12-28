В Kaspersky предупредили о новой схеме «угона» аккаунта в Telegram

Новая схема заключается в том, что пользователя мессенджера кто-то из списка контактов просит принять участие в некоем голосовании и присылает ссылку на сайт. В «Лаборатории Касперского» отметили, что сообщение присылает не знакомый из контакт-листа, а злоумышленник, который до этого украл его учетную запись. Сама ссылка сделана при помощи сервиса для сокращения ссылок, а сайт мошенника «выглядит крайне скромно» с сообщением «Заходите и голосуйте за конкурсантов», сообщили в компании.