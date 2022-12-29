Правительство и бизнес согласовали дорожные карты по высокотехнологичным направлениям
Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко подписали с бизнесом соглашения о сотрудничестве по дорожным картам высокотехнологичных направлений. Об этом сообщает аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
«Подписание соглашений по реализации дорожных карт — это обязательство цифровых компаний и государства к определенным временным точкам вывести на рынок конкурентоспособную высокотехнологичную продукцию, которая основана на сквозных технологиях», — приводит пресс-служба слова Белоусова.
Всего было согласовано пять дорожных карт. Среди подписантов — «Ростех», «Росатом», РЖД, «Ростелеком», 1C и VK. Чернышенко отметил, что первые результаты по реализации дорожных карт ожидаются в 2023 г. К примеру, в рамках дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи» (один из подписантов — «Ростех») уже в следующем году начнется импортозамещение сетей 4G.
В январе Минэкономразвития утвердит методику мониторинга. Чернышенко уточнил, что координатором процесса будет АНО «Цифровая экономика».
Первый вице-премьер отметил, что сейчас происходит технологическая революция. По его словам, формируются новые сегменты спроса, меняются технологии управления. В том числе речь идет о развитии технологий искусственного интеллекта, а также о квантовых вычислениях и коммуникациях, производстве новых материалов, «так называемого тяжелого программного обеспечения и микроэлектроники», уточнил Белоусов.
Чернышенко добавил, что по направлению квантовых вычислений Россия входит в пятерку мировых лидеров. Он напомнил, что в стране уже есть отечественные операционные системы, мессенджеры, программные обеспечения и антивирусные программы для информационной безопасности.
Ранее в распоряжении «Ведомостей» оказалась дорожная карта «Современные и перспективные сети мобильной связи». Согласно документу, уже в 2023 г. 100 000 человек смогут пользоваться услугами связи с использованием 5G на базе отечественных решений. Ожидается, что сети 4G на отечественном оборудовании появятся к 2025 г. К ним смогут подключиться 6 млн человек, спустя год это число увеличится до 10 млн, а к 2030 г. составит 100 млн человек.