Правительство и бизнес согласовали дорожные карты по высокотехнологичным направлениям

Ранее в распоряжении «Ведомостей» оказалась дорожная карта «Современные и перспективные сети мобильной связи». Согласно документу, уже в 2023 г. 100 000 человек смогут пользоваться услугами связи с использованием 5G на базе отечественных решений. Ожидается, что сети 4G на отечественном оборудовании появятся к 2025 г. К ним смогут подключиться 6 млн человек, спустя год это число увеличится до 10 млн, а к 2030 г. составит 100 млн человек.