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Технологии

Правительство и бизнес согласовали дорожные карты по высокотехнологичным направлениям

Ведомости

Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко подписали с бизнесом соглашения о сотрудничестве по дорожным картам высокотехнологичных направлений. Об этом сообщает аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«Подписание соглашений по реализации дорожных карт — это обязательство цифровых компаний и государства к определенным временным точкам вывести на рынок конкурентоспособную высокотехнологичную продукцию, которая основана на сквозных технологиях», — приводит пресс-служба слова Белоусова.

Всего было согласовано пять дорожных карт. Среди подписантов — «Ростех», «Росатом», РЖД, «Ростелеком», 1C и VK. Чернышенко отметил, что первые результаты по реализации дорожных карт ожидаются в 2023 г. К примеру, в рамках дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи» (один из подписантов — «Ростех») уже в следующем году начнется импортозамещение сетей 4G.  

В январе Минэкономразвития утвердит методику мониторинга. Чернышенко уточнил, что координатором процесса будет АНО «Цифровая экономика».

Первый вице-премьер отметил, что сейчас происходит технологическая революция. По его словам, формируются новые сегменты спроса, меняются технологии управления. В том числе речь идет о развитии технологий искусственного интеллекта, а также о квантовых вычислениях и коммуникациях, производстве новых материалов, «так называемого тяжелого программного обеспечения и микроэлектроники», уточнил Белоусов.

Чернышенко добавил, что по направлению квантовых вычислений Россия входит в пятерку мировых лидеров. Он напомнил, что в стране уже есть отечественные операционные системы, мессенджеры, программные обеспечения и антивирусные программы для информационной безопасности. 

Ранее в распоряжении «Ведомостей» оказалась дорожная карта «Современные и перспективные сети мобильной связи». Согласно документу, уже в 2023 г. 100 000 человек смогут пользоваться услугами связи с использованием 5G на базе отечественных решений. Ожидается, что сети 4G на отечественном оборудовании появятся к 2025 г. К ним смогут подключиться 6 млн человек, спустя год это число увеличится до 10 млн, а к 2030 г. составит 100 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных