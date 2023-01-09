Bloomberg узнал о планах Apple представить гарнитуру смешанной реальности

Уточнялось, что компанией, которая выступает в интересах Apple, может быть Immersive Health Solutions LLC, зарегистрированная в феврале другой подставной компанией Corporation Trust Co. из штата Делавэр. Последняя обычно используется для подачи документов фирмами, стремящимися избежать обнаружения. По информации Bloomberg, подобная схема имела место и раньше — при регистрации товарного знака RealityOS для программного обеспечения.