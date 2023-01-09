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Bloomberg узнал о планах Apple представить гарнитуру смешанной реальности

Ведомости

Американская корпорация Apple может представить гарнитуру виртуальной и смешанной реальности уже весной перед Всемирной конференции разработчиков (WWDC), которая пройдет в июне. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Согласно нынешнему плану, Apple может представить гарнитуру смешанной реальности под названием Reality Pro. Позже, в июне, разработчики смогут ознакомиться с функциями ее программного обеспечения. В продажу устройство должно поступить осенью.

29 августа 2022 г. Apple через стороннюю компанию подала заявки о регистрации трех товарных марок Reality Pro, Reality One и Reality Processor в юрисдикциях разных стран, в том числе в Великобритании, Канаде, США, Евросоюзе и др. На тот момент заявки не были одобрены. 

Уточнялось, что компанией, которая выступает в интересах Apple, может быть Immersive Health Solutions LLC, зарегистрированная в феврале другой подставной компанией Corporation Trust Co. из штата Делавэр. Последняя обычно используется для подачи документов фирмами, стремящимися избежать обнаружения. По информации Bloomberg, подобная схема имела место и раньше — при регистрации товарного знака RealityOS для программного обеспечения.

Ожидается, что гарнитура Apple объединит технологии виртуальной и дополненной реальности, что позволит компании более тесно конкурировать с ведущим поставщиком оборудования для виртуальной реальности Meta Platforms Inc. (признана экстремистской и запрещена в России).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных