Bloomberg узнал о планах Apple представить гарнитуру смешанной реальности
Американская корпорация Apple может представить гарнитуру виртуальной и смешанной реальности уже весной перед Всемирной конференции разработчиков (WWDC), которая пройдет в июне. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Согласно нынешнему плану, Apple может представить гарнитуру смешанной реальности под названием Reality Pro. Позже, в июне, разработчики смогут ознакомиться с функциями ее программного обеспечения. В продажу устройство должно поступить осенью.
29 августа 2022 г. Apple через стороннюю компанию подала заявки о регистрации трех товарных марок Reality Pro, Reality One и Reality Processor в юрисдикциях разных стран, в том числе в Великобритании, Канаде, США, Евросоюзе и др. На тот момент заявки не были одобрены.
Уточнялось, что компанией, которая выступает в интересах Apple, может быть Immersive Health Solutions LLC, зарегистрированная в феврале другой подставной компанией Corporation Trust Co. из штата Делавэр. Последняя обычно используется для подачи документов фирмами, стремящимися избежать обнаружения. По информации Bloomberg, подобная схема имела место и раньше — при регистрации товарного знака RealityOS для программного обеспечения.
Ожидается, что гарнитура Apple объединит технологии виртуальной и дополненной реальности, что позволит компании более тесно конкурировать с ведущим поставщиком оборудования для виртуальной реальности Meta Platforms Inc. (признана экстремистской и запрещена в России).