Bloomberg: Apple подала заявки на регистрацию трех товарных знаков для VR/AR-гарнитуры

Apple планирует представить свою первую AR-гарнитуру уже в следующем году на Всемирной конференции разработчиков (WWDC). Предполагается, что девайс под номером 301 может получить название Reality Pro. Он станет одним из самых дорогих и мощных устройств на рынке. Устройства с кодовыми названиями № 602 (обновленная версия № 301) и № 421 (очки дополненной реальности) будут официально представлены не раньше конца 2030 г. Уточняется также, что заявки на регистрацию товарных знаков еще не одобрены, поэтому пока неизвестно, будут ли будущие устройства Apple носить какое-либо из этих названий.