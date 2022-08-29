Bloomberg: Apple подала заявки на регистрацию трех товарных знаков для VR/AR-гарнитуры
Американская корпорация Apple через подставную компанию подала заявки о регистрации трех товарных марок Reality Pro, Reality One и Reality Processor в юрисдикциях разных стран, в том числе в Великобритании, Канаде, США, Евросоюзе и др., сообщает агентство Bloomberg. По данным издания, эти марки могут быть использованы для обозначения гаджетов виртуальной и дополненной реальности (VR/AR).
Уточняется, что заявки подала не сама компания Apple, а сторонняя фирма Immersive Health Solutions LLC, которая может выступать в интересах корпорации. Она была зарегистрирована в феврале другой подставной компанией Corporation Trust Co. из штата Делавэр, которая обычно используется для подачи документов фирмами, стремящимися избежать обнаружения. Подобная схема имела место и раньше — при регистрации товарного знака RealityOS для программного обеспечения, подчеркивает Bloomberg.
Apple планирует представить свою первую AR-гарнитуру уже в следующем году на Всемирной конференции разработчиков (WWDC). Предполагается, что девайс под номером 301 может получить название Reality Pro. Он станет одним из самых дорогих и мощных устройств на рынке. Устройства с кодовыми названиями № 602 (обновленная версия № 301) и № 421 (очки дополненной реальности) будут официально представлены не раньше конца 2030 г. Уточняется также, что заявки на регистрацию товарных знаков еще не одобрены, поэтому пока неизвестно, будут ли будущие устройства Apple носить какое-либо из этих названий.
Ожидается, что гарнитура Apple объединит технологии виртуальной и дополненной реальности, что позволит компании более тесно конкурировать с ведущим поставщиком оборудования для виртуальной реальности Meta Platforms Inc. (признана экстремистской и запрещена в России).
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