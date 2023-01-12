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«Мегафон» запустил собственный бренд кнопочных телефонов

Ведомости

Сотовый оператор «Мегафон» разработал линейку кнопочных телефонов под маркой Fontel. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель оператора. Первая модель Fontel FP 200 уже поступила в продажу, ее можно приобрести в интернет-магазине «Мегафона», уточнили в компании. В феврале устройства появятся во всех салонах оператора.

Телефон Fontel FP 200 оснащен цветным дисплеем, слотом для двух сим-карт, аккумулятором на 600 мАч, а также возможностью использовать карту памяти объемом до 32 Гб. Реализацией проекта, разработкой и поставками телефонов будет заниматься дочерняя компания «Мегафона» Revo Charge.

Всего в 2023 г. в продажу поступят восемь моделей под брендом Fontel. В линейке будут представлены раскладные телефоны, а также оснащенные дополнительной защитой – противоударные и водонепроницаемые. Стоимость устройств будет составлять от 590 руб. до 2990 руб.

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«Линейка Fontel разработана с учетом актуальных потребностей пользователей и может конкурировать с устройствами, представленными в рознице, а также полностью заменить продукцию брендов, ушедших с российского рынка. Мы рассчитываем, что к концу года до 50% продаж кнопочных телефонов в нашей рознице будет занимать Fontel, и рассматриваем возможность открытия продаж в других крупных розничных сетях России и стран СНГ», – отметил директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов.

На долю кнопочных телефонов в розничной сети «Мегафона» приходится около 15-17%, уточнили в пресс-службе. Отечественные «звонилки» стали доминировать на российском рынке по итогам 2022 г., писали «Ведомости» ранее. Согласно предварительным итогам GS Group за 2022 г., на российские бренды кнопочных мобильников пришлось около 60% в денежном выражении и 71% в штуках. Россияне чаще всего покупали teXet, F+ и Tokky. Конкуренцию отечественным брендам составили Itel, Nokia и Philips, принадлежащие китайским конгломератам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных