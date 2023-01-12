«Мегафон» запустил собственный бренд кнопочных телефонов

«Линейка Fontel разработана с учетом актуальных потребностей пользователей и может конкурировать с устройствами, представленными в рознице, а также полностью заменить продукцию брендов, ушедших с российского рынка. Мы рассчитываем, что к концу года до 50% продаж кнопочных телефонов в нашей рознице будет занимать Fontel, и рассматриваем возможность открытия продаж в других крупных розничных сетях России и стран СНГ», – отметил директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов.