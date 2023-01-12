«Уралвагонзавод» отправил Минобороны новую партию танков Т-90М «Прорыв»
Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех») отправила Минобороны новую партию модернизированных новейших танков Т-90М «Прорыв», передает пресс-служба предприятия на странице во «ВКонтакте».
«На них установлена новая башня, динамическая защита нового поколения, новая пушка, современные средства связи, более мощный двигатель и многое другое. Они оснащены современной аппаратурой, которая позволяет экипажу танка эффективно поражать цели. УВЗ в срок выполнил поставленную по гособоронзаказу задачу», — пояснил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Танк Т-90М «Прорыв» был разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. На «Уралвагонзаводе» отметили, что новый танк – самый совершенный в семействе Т-90. Машина наиболее приспособлена к действиям в условиях современного боя, а одна из ее главных особенностей – возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.
Корпорация уже отправляла танки Минобороны в мае 2022 г. Тогда в танки Т-90М вложили рисунки и письма детей танкостроителей и православные иконы.