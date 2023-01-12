«Уралвагонзавод» отправил Минобороны новую партию танков Т-90М «Прорыв»

Танк Т-90М «Прорыв» был разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. На «Уралвагонзаводе» отметили, что новый танк – самый совершенный в семействе Т-90. Машина наиболее приспособлена к действиям в условиях современного боя, а одна из ее главных особенностей – возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.