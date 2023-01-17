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«1С» подтвердила утечку данных пользователей своего образовательного сервиса

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Компания «1С» изучает ситуацию с утечкой данных зарегистрированных пользователей образовательного сервиса «1С:Урок», передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании.

«По результатам предварительного анализа, утечка данных с сайта urok.1c.ru имела место. В открытом доступе опубликованы ФИО пользователей, их неверифицированные адреса электронной почты и небольшое количество неверифицированных телефонов», — пояснил представитель.

По его словам, пароли и другая более критичная информация в открытый доступ не попали. Причины утечки на данный момент устранены.

«1С» — это российская компания, занимающаяся разработкой, изданием и поддержкой компьютерных программ, баз данных делового и домашнего назначения, а также компьютерных игр. Была основана в 1991 г. Основной продукт — программная система «1С:Предприятие».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных