«1С» подтвердила утечку данных пользователей своего образовательного сервиса
Компания «1С» изучает ситуацию с утечкой данных зарегистрированных пользователей образовательного сервиса «1С:Урок», передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании.
«По результатам предварительного анализа, утечка данных с сайта urok.1c.ru имела место. В открытом доступе опубликованы ФИО пользователей, их неверифицированные адреса электронной почты и небольшое количество неверифицированных телефонов», — пояснил представитель.
По его словам, пароли и другая более критичная информация в открытый доступ не попали. Причины утечки на данный момент устранены.
«1С» — это российская компания, занимающаяся разработкой, изданием и поддержкой компьютерных программ, баз данных делового и домашнего назначения, а также компьютерных игр. Была основана в 1991 г. Основной продукт — программная система «1С:Предприятие».