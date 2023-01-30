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Технологии

«Яндекс» рассказал о первых результатах расследования слива исходных кодов

Ведомости

Компания «Яндекс» проводит расследование утечки исходных кодов некоторых своих сервисов, предварительные результаты свидетельствуют, что их работоспособность и безопасность пользователей скомпрометированы не были, сообщила пресс-служба компании.

«Первичный анализ показал, что опубликованные фрагменты не несут какой-либо угрозы для безопасности наших пользователей или работоспособности сервисов. В то же время мы решили, что сложившаяся ситуация — повод провести масштабный аудит всего содержимого репозитория», – рассказали там.

Как оказалось, произошло несколько случаев серьезного нарушения собственных политик компании, например, в коде содержались контактные данные некоторых партнеров «Яндекса», а в «Яндекс.Лавке» существовала возможность ручной настройки рекомендаций любых товаров без пометки об их рекламном характере. В ходе обсуждения ситуации «Яндекс» вновь столкнулся с вопросами техноэтики, добавили там.

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«Насколько используемое решение соответствует общечеловеческой морали и нашим собственным принципам? Насколько решение понятно для наших пользователей и партнеров? Стало очевидно, что руководство компании уделяло мало внимания этим вопросам», – отметили в компании.

Об утечке исходных кодов части сервисов «Яндекса» стало известно 26 января. Общий объем оказавшихся в сети архивов составляет почти 45 ГБ в сжатом виде. Источник компании тогда рассказал «Ведомостям», что коды отличаются от текущей версии репозитория, которая используется в сервисах. По словам другого источника, причиной утечки могли быть действия сотрудника. Опрошенные тогда эксперты отметили, что утечка может быть серьезнее, чем пытается представить «Яндекс», а выложенные в сеть архивы злоумышленники могут использовать для клонирования сервисов и атак.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных