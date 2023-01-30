«Яндекс» рассказал о первых результатах расследования слива исходных кодов

Об утечке исходных кодов части сервисов «Яндекса» стало известно 26 января. Общий объем оказавшихся в сети архивов составляет почти 45 ГБ в сжатом виде. Источник компании тогда рассказал «Ведомостям», что коды отличаются от текущей версии репозитория, которая используется в сервисах. По словам другого источника, причиной утечки могли быть действия сотрудника. Опрошенные тогда эксперты отметили, что утечка может быть серьезнее, чем пытается представить «Яндекс», а выложенные в сеть архивы злоумышленники могут использовать для клонирования сервисов и атак.