Роскомнадзор проверит информацию об утечке в «Газпромбанк Инвестиции»
Роскомнадзор проведет проверку в связи с сообщениями об утечке данных «Газпромбанк инвестиции», сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Роскомнадзоре добавили, что в соответствии с законодательством оператор своевременно уведомил ведомство об инциденте.
Ранее пресс-служба Газпромбанка опубликовала на своем сайте релиз, в котором говорилось, что «информация об утечке данных клиентов «Газпромбанк инвестиции», «опубликованная в некоторых Telegram-каналах», не соответствует действительности.
«Утечка данных через внешний взлом систем на сегодняшний день невозможна, поскольку все базы данных клиентов полностью изолированы от внешней сети, – говорится в сообщении. – Также стоит отметить, что количество клиентов, указываемое в сообщении, более чем в 10 раз отличается от реального объема клиентской базы брокера».
Днем 27 января Telegram-канал «НеКасперский» сообщил о том, что в сеть слиты данные на 34 000 клиентов «Газпромбанк инвестиции». Газпромбанк инициировал проверку подлинности данных, а также уведомил надзорные органы, говорится на сайте кредитной организации.
18 января «Интерфакс» со ссылкой на экспертов российского сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI) сообщил, что за 2022 г. в интернет утекли данные 75% россиян.
Экспертами сервиса был проведен анализ утечек данных «Почты России», сервисов «Яндекс.Еда» и Delivery Club, компаний СДЭК, «Гемотест», «Туту.ру», биржи Kwork и других компаний. Как сообщили в DLBI, большинство утечек содержало контактные данные пользователей. В них также присутствовали пароли и информация об использовании различных интернет-сервисов, добавили в компании.
16 декабря 2022 г. Роскомнадзор сообщал, что с начала специальной военной операции произошло более 140 утечек персональных данных, в сеть попало более 600 млн записей о гражданах России.