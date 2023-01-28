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Роскомнадзор проверит информацию об утечке в «Газпромбанк Инвестиции»

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Роскомнадзор проведет проверку в связи с сообщениями об утечке данных «Газпромбанк инвестиции», сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роскомнадзоре добавили, что в соответствии с законодательством оператор своевременно уведомил ведомство об инциденте.

Ранее пресс-служба Газпромбанка опубликовала на своем сайте релиз, в котором говорилось, что «информация об утечке данных клиентов «Газпромбанк инвестиции», «опубликованная в некоторых Telegram-каналах», не соответствует действительности.

«Утечка данных через внешний взлом систем на сегодняшний день невозможна, поскольку все базы данных клиентов полностью изолированы от внешней сети, – говорится в сообщении. – Также стоит отметить, что количество клиентов, указываемое в сообщении, более чем в 10 раз отличается от реального объема клиентской базы брокера».

Днем 27 января Telegram-канал «НеКасперский» сообщил о том, что в сеть слиты данные на 34 000 клиентов «Газпромбанк инвестиции». Газпромбанк инициировал проверку подлинности данных, а также уведомил надзорные органы, говорится на сайте кредитной организации.

18 января «Интерфакс» со ссылкой на экспертов российского сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI) сообщил, что за 2022 г. в интернет утекли данные 75% россиян.

Экспертами сервиса был проведен анализ утечек данных «Почты России», сервисов «Яндекс.Еда» и Delivery Club, компаний СДЭК, «Гемотест», «Туту.ру», биржи Kwork и других компаний. Как сообщили в DLBI, большинство утечек содержало контактные данные пользователей. В них также присутствовали пароли и информация об использовании различных интернет-сервисов, добавили в компании.

16 декабря 2022 г. Роскомнадзор сообщал, что с начала специальной военной операции произошло более 140 утечек персональных данных, в сеть попало более 600 млн записей о гражданах России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных